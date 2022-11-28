Салат "Луиза": вкусная и яркая альтернатива сельди под шубой
Сочетание зелени, плавленного сыра и селедки подарит совершенно новый вкус.
Салат "Сельдь под шубой" – хит всех праздничных застолий. Однако если вы хотите разнообразить меню и удивить гостей чем-то новеньким, предлагаем альтернативу "шубе" от кулинарного блогера Ольги Матвей – салат "Луиза". Яркий и вкусный он станет украшением стола и порадует новым вкусом привычных продуктов.
Салат "Луиза"
Ингредиенты:
- Филе селедки – 2 шт;
- Яйца куриные вареные – 5 шт;
- Картофель вареный – 3 шт;
- Лук – 1 шт;
- Огурцы маринованные – 100 гр;
- Зеленый лук – 50 гр;
- Уксус (9%) – 2 ч. л;
- Плавленый сыр – 150 гр;
- Майонез, соль перец по вкусу.
Способ приготовления:
Лук порезать тонкими кольцами, каждое из которых потом измельчить до четвертинок, сложить его в отдельную глубокую миску и налить воды столько, чтобы она покрыла лук. Туда же добавить уксус и три чайные ложки сахара. Все перемешать и оставить мариноваться. Чем дольше лук постоит, тем лучше он промаринуется.
Вареный и очищенный от кожуры картофель натереть на крупной терке. Это будет первый слой салата. Картофель посолить, по желанию добавить специй и хорошо смазать майонезом.
С лука слить маринад и выложить его на картофель следующим слоем.
Далее филе селедки нарезать мелкими кубиками и выложить поверх картофеля, слегка смазать майонезом.
Вареные яйца разделить на желток и белок, белок натереть на терке на рыбу, смазать майонезом и можно добавить специи. Сверху посыпать мелко нарезанный зеленый лук.
Плавленый сыр натереть на терке или (если мягкий) размять вилкой, смешать его со специями и в него же натереть на мелкой терке огурцы, добавить немного майонеза, все хорошо перемешать, и эту массу выложить на слой зелени.
Последний слой – тертые желтки. После этого отправить салат на три часа в холодильник, затянув пищевой пленкой, чтобы он настоялся.
Напомним, как приготовить салат "Оливье" с крабовыми палочками.