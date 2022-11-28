Салат "Луиза": вкусная и яркая альтернатива сельди под шубой

Сочетание зелени, плавленного сыра и селедки подарит совершенно новый вкус.

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Салат "Сельдь под шубой" – хит всех праздничных застолий. Однако если вы хотите разнообразить меню и удивить гостей чем-то новеньким, предлагаем альтернативу "шубе" от кулинарного блогера Ольги Матвей – салат "Луиза". Яркий и вкусный он станет украшением стола и порадует новым вкусом привычных продуктов.

Салат "Луиза"

Ингредиенты:

Филе селедки – 2 шт;

Яйца куриные вареные – 5 шт;

Картофель вареный – 3 шт;

Лук – 1 шт;

Огурцы маринованные – 100 гр;

Зеленый лук – 50 гр;

Уксус (9%) – 2 ч. л;

Плавленый сыр – 150 гр;

Майонез, соль перец по вкусу.

Способ приготовления:

Лук порезать тонкими кольцами, каждое из которых потом измельчить до четвертинок, сложить его в отдельную глубокую миску и налить воды столько, чтобы она покрыла лук. Туда же добавить уксус и три чайные ложки сахара. Все перемешать и оставить мариноваться. Чем дольше лук постоит, тем лучше он промаринуется.

Вареный и очищенный от кожуры картофель натереть на крупной терке. Это будет первый слой салата. Картофель посолить, по желанию добавить специй и хорошо смазать майонезом.

С лука слить маринад и выложить его на картофель следующим слоем.

Далее филе селедки нарезать мелкими кубиками и выложить поверх картофеля, слегка смазать майонезом.

Вареные яйца разделить на желток и белок, белок натереть на терке на рыбу, смазать майонезом и можно добавить специи. Сверху посыпать мелко нарезанный зеленый лук.

Плавленый сыр натереть на терке или (если мягкий) размять вилкой, смешать его со специями и в него же натереть на мелкой терке огурцы, добавить немного майонеза, все хорошо перемешать, и эту массу выложить на слой зелени.

Последний слой – тертые желтки. После этого отправить салат на три часа в холодильник, затянув пищевой пленкой, чтобы он настоялся.

Напомним, как приготовить салат "Оливье" с крабовыми палочками.