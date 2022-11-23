"Оливье" без колбасы и майонеза: необычный вариант знаменитого салата

Замена ингредиентов придает любимому салату новый вкус.

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Салат "Оливье"пользуется неизменной популярностью на столах украинцев, и помимо классического набора ингредиентов, хозяйки очень часто придают ему новый вкус, внося свои коррективы в перечень необходимых продуктов. Предлагаем вам приготовить это блюдо без колбасы и майонеза. Получается очень вкусно и необычно, что обязательно удивит ваших гостей и понравится им.

Салат "Оливье" без колбасы и майонеза

Ингредиенты:

Вареный картофель – 3-4 шт;

Вареная морковь – 1 шт;

Вареные яйца – 4 шт;

Мясо краба или крабовые палочки – 300-400 гр;

Соленые огурцы – 2-3 шт;

Консервированный горошек – 1 банка;

Сметана (жирность 10-15%) – 100-150 гр;

Лук репчатый – 1 небольшая головка (по желанию);

Дижонская горчица – 1 ч. л;

Соль, свежемолотый черный перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Все овощи порезать мелкими кубиками, то же сделать и с яйцами, сложить в глубокую посуду. Мясо краба порезать, лук тоже порезать на мелкие кусочки, все перемешать и заправить сметанной, смешанной с горчицей, солью и специями.

Подавать можно как в одном большом блюде, так и разделив на порции с помощью специальных форм.

Напомним, как приготовить салат "Оливье" с жареным картофелем.