"Оливье" без колбасы и майонеза: необычный вариант знаменитого салата
Замена ингредиентов придает любимому салату новый вкус.
Салат "Оливье"пользуется неизменной популярностью на столах украинцев, и помимо классического набора ингредиентов, хозяйки очень часто придают ему новый вкус, внося свои коррективы в перечень необходимых продуктов. Предлагаем вам приготовить это блюдо без колбасы и майонеза. Получается очень вкусно и необычно, что обязательно удивит ваших гостей и понравится им.
Салат "Оливье" без колбасы и майонеза
Ингредиенты:
- Вареный картофель – 3-4 шт;
- Вареная морковь – 1 шт;
- Вареные яйца – 4 шт;
- Мясо краба или крабовые палочки – 300-400 гр;
- Соленые огурцы – 2-3 шт;
- Консервированный горошек – 1 банка;
- Сметана (жирность 10-15%) – 100-150 гр;
- Лук репчатый – 1 небольшая головка (по желанию);
- Дижонская горчица – 1 ч. л;
- Соль, свежемолотый черный перец – по вкусу.
Способ приготовления:
Все овощи порезать мелкими кубиками, то же сделать и с яйцами, сложить в глубокую посуду. Мясо краба порезать, лук тоже порезать на мелкие кусочки, все перемешать и заправить сметанной, смешанной с горчицей, солью и специями.
Подавать можно как в одном большом блюде, так и разделив на порции с помощью специальных форм.
Напомним, как приготовить салат "Оливье" с жареным картофелем.