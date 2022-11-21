Салат "Оливье" по-новому: всего один ингредиент для необычного вкуса

Такой вариант салата понравится гостям и домочадцам.

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Салат "Оливье" традиционно ассоциируется с праздниками, особенно, с Новым годом, который не за горами. Казалось бы, рецепт этого блюда знает даже ребенок, но вкус этого салата можно разнообразить, изменив всего лишь способ подготовки одного из ингредиентов. Как именно, рассказали на YouTube-канале "Мамина домашняя кухня".

Салат "Оливье", как в ресторане

Ингредиенты:

Сырой картофель – 4 шт;

Вареная морковь – 2 шт;

Вареные куриные яйца – 4 шт;

Ветчина или колбаса – 300-400 гр;

Зеленый горошек – 1 банка;

Квашеные огурцы небольшие – 10 шт

Зеленый лук – 1 пучок;

Растительное масло для жарки картофеля;

Майонез;

Соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

Картофель нарезать маленькими кубиками и обжарить в большом количестве растительного масла до золотисто-коричневатого цвета, затем достать из сковороды. Можно выложить его на бумажное полотенце, чтобы ушло лишнее масло.

Морковь, огурцы, ветчину и яйца нарезать маленькими кубиками, лук мелко порезать. Все ингредиенты, в том числе картошку, смешать в глубокой миске, посолить, поперчить и заправить майонезом.

При подаче на стол салат можно оформить порциями с помощью специальных формочек.

Напомним, как приготовить салат "Венеция", а также что нужно для идеального винегрета.