Салат "Олів'є" по-новому: лише один інгредієнт для незвичайного смаку

Такий варіант салату сподобається гостям та домочадцям.

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Салат "Олів'є" традиційно асоціюється зі святами, особливо з Новим роком, який не за горами. Здавалося б, рецепт цієї страви знає навіть дитина, але смак цього салату можна урізноманітнити, змінивши лише спосіб підготовки одного з інгредієнтів. Як саме розповіли на YouTube-каналі "Мамина домашня кухня".

Салат "Олів'є", як у ресторані

Складові:

Сира картопля – 4 шт.;

Варена морква – 2 шт.;

Варені курячі яйця – 4 шт.;

Шинка чи ковбаса – 300-400 г;

Зелений горошок – 1 банка;

Квашені огірки невеликі – 10 шт.;

Зелена цибуля – 1 пучок;

Рослинна олія для смаження картоплі;

Майонез;

Сіль та перець на смак.

Спосіб приготування:

Картоплю нарізати маленькими кубиками і обсмажити у великій кількості олії до золотаво-коричневого кольору, потім дістати зі сковороди. Можна викласти її на паперовий рушник, щоб пішла зайва олія.

Моркву, огірки, шинку та яйця нарізати маленькими кубиками, цибулю дрібно порізати. Усі інгредієнти, зокрема картоплю, змішати в глибокій мисці, посолити, поперчити та заправити майонезом.

Для подачі на стіл салат можна оформити порціями за допомогою спеціальних форм.

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