Напередодні вихідних: смачний та ситний салат "Венеція"

Приготування цього салату займе зовсім небагато часу, а результат сподобається всім.

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Перед вихідними багато господинь люблять порадувати рідню цікавими стравами, щоб задати правильний настрій на вікенд. Пропонуємо приготувати смачний і ситний салат "Венеція", який може замінити вечерю або урізноманітнити стіл, якщо чекаєте гостей. У ньому багато овочів, але завдяки їхньому вдалому поєднанню з ковбасою та сиром смак виходить насичений і приємний. Готується такий салат швидко, а результат сподобається всім.

Салат "Венеція"

Складові:

Ковбаса – 100 г. Краще брати копчену, оскільки вона має яскравіший смак і виглядає в салаті благородно;

Твердий сир – 100 г. Краще брати нежирні сорти, інакше страва буде дуже калорійною;

Свіжий огірок – 1 шт;

Морква середнього розміру – 1 шт.;

Кукурудза – 1 баночка;

Майонез – 100 г;

Листя салату для прикраси.

Спосіб приготування:

Ковбасу очистити від плівки, порізати тонкими кільцями, а потім соломкою. Сир порізати смужками, як і ковбасу. Огірок помити під проточною водою, висушити паперовим рушником і порізати тонкими смужками.

Сиру моркву нарізати за тим самим принципом, що й попередні продукти.

Усі інгредієнти змішати та заправити майонезом. Сіль додавати не варто, оскільки сир, майонез та ковбаса й самі дадуть необхідну страві її кількість. Не потрібно також класти в салат спеції, тому що вони можуть "вкрасти" основний смак страви.

Нагадаємо, як приготувати оригінальний салат "Цезар" за рецептом від Євгена Клопотенка.