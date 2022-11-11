Напередодні вихідних: смачний та ситний салат "Венеція"
Приготування цього салату займе зовсім небагато часу, а результат сподобається всім.
Перед вихідними багато господинь люблять порадувати рідню цікавими стравами, щоб задати правильний настрій на вікенд. Пропонуємо приготувати смачний і ситний салат "Венеція", який може замінити вечерю або урізноманітнити стіл, якщо чекаєте гостей. У ньому багато овочів, але завдяки їхньому вдалому поєднанню з ковбасою та сиром смак виходить насичений і приємний. Готується такий салат швидко, а результат сподобається всім.
Салат "Венеція"
Складові:
- Ковбаса – 100 г. Краще брати копчену, оскільки вона має яскравіший смак і виглядає в салаті благородно;
- Твердий сир – 100 г. Краще брати нежирні сорти, інакше страва буде дуже калорійною;
- Свіжий огірок – 1 шт;
- Морква середнього розміру – 1 шт.;
- Кукурудза – 1 баночка;
- Майонез – 100 г;
- Листя салату для прикраси.
Спосіб приготування:
Ковбасу очистити від плівки, порізати тонкими кільцями, а потім соломкою. Сир порізати смужками, як і ковбасу. Огірок помити під проточною водою, висушити паперовим рушником і порізати тонкими смужками.
Сиру моркву нарізати за тим самим принципом, що й попередні продукти.
Усі інгредієнти змішати та заправити майонезом. Сіль додавати не варто, оскільки сир, майонез та ковбаса й самі дадуть необхідну страві її кількість. Не потрібно також класти в салат спеції, тому що вони можуть "вкрасти" основний смак страви.
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