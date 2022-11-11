В преддверии выходных: вкусный и сытный салат "Венеция"

Приготовление этого салата займет совсем немного времени, а результат понравится всем.

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Перед выходными многие хозяйки любят порадовать домочадцев интересными блюдами, чтобы задать правильный настрой на уик-энд. Предлагаем приготовить вкусный и сытный салат "Венеция", который может заменить ужин или же разнообразить стол, если ждете гостей. В нем много овощей, но благодаря их удачному сочетанию с колбасой и сыром вкус получается насыщенный и приятный. Готовится такой салат быстро, а результат понравится всем.

Салат "Венеция"

Ингредиенты:

Колбаса – 100 грамм. Лучше брать копченую, поскольку она имеет более яркий вкус и выглядит в салате благородно;

Твердый сыр – 100 гр. Лучше брать нежирные сорта, иначе блюдо получится очень калорийным;

Свежий крупный огурец – 1 шт;

Морковь среднего размера – 1 шт;

Кукуруза – 1 баночка;

Майонез – 100 гр;

Листья салата для украшения.

Способ приготовления:

Колбасу очистить от пленки, порезать тонкими кольцами, а затем – соломкой. Сыр порезать полосками так же, как и колбасу. Огурец помыть под проточной водой, высушить бумажным полотенцем и тоже порезать тонкими полосками.

Сырую морковь порезать по тому же принципу, что и предыдущие продукты.

Все ингредиенты смешать и заправить майонезом. Соль добавлять не стоит, поскольку сыр, майонез и колбаса сами по себе дадут необходимое блюду ее количество. Не нужно также ложить в салат специи, потому что они могут "украсть" основной вкус блюда.

Напомним, как приготовить оригинальный салат "Цезарь" по рецепту от Евгения Клопотенко.