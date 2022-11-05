Без курицы и томатов: рецепт оригинального салата "Цезарь" от Евгения Клопотенко
Для приготовления блюда подойдут даже те листья салата, которые долго пролежали в холодильнике. Такой салат получается питательным и очень вкусным.
Салат "Цезарь" является одним из самых популярных и готовится с куриным филе, лососем, мясом краба и нежной поджаренной телятиной. Знаменитый украинский култинар Евгений Клопотенко на своем сайте предложил приготовить это блюдо по классическому рецепту, в котором сочетались листья салата, сухарики, творог и пикантная заправка.
Салат "Цезарь"
Ингредиенты:
- Салат ромен – 8 листьев;
- Белый багет для сухариков – 4 кусочка.
Для заправки
- Анчоусы – 8 шт;
- Американская горчица – 1 ч. л;
- Оливковое масло – 30 мл;
- Пармезан – 2 ст. л;
- Вустерский соус – 1 ст. л;
- Чеснок – 2 зубчика;
- Яичный желток – 1 шт.
Если для приготовления салата используются листья, которые пролежали в холодильнике, их можно замочить в воде на пару часов, чтобы они снова стали упругими и хрустящими, и только затем использовать для салата. Вустерский соус можно заменить бальзамическим или яблочным уксусом.
Способ приготовления:
Для начала необходимо приготовить заправку. Для этого анчоусы мелко порезать. Если они очень соленые, будет достаточно пяти штук. Добавить к ним два измельченных зубчика чеснока, горчицу и вустерский соус. Туда же отправить сырой яичный желток и 30 мл. оливкового масла, все перемешать венчиком.
Листья салата помыть, высушить с помощью бумажного полотенца и порвать руками на крупные куски в большую миску. Туда же вылить полученный соус. Перемешать листья и соус для равномерного распределения последнего.
Добавить тертый пармезан.
Кусочки багета посушить на сухой сковороде или в духовке до коричневой корочки. Их можно порезать на кубики или полить чесночным маслом и отправить в духовку. Добавить их в салат.
Напомним, как приготовить оригинальную заправку для салата "Цезарь".