Без курицы и томатов: рецепт оригинального салата "Цезарь" от Евгения Клопотенко

Для приготовления блюда подойдут даже те листья салата, которые долго пролежали в холодильнике. Такой салат получается питательным и очень вкусным.

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Салат "Цезарь" является одним из самых популярных и готовится с куриным филе, лососем, мясом краба и нежной поджаренной телятиной. Знаменитый украинский култинар Евгений Клопотенко на своем сайте предложил приготовить это блюдо по классическому рецепту, в котором сочетались листья салата, сухарики, творог и пикантная заправка.

Салат "Цезарь"

Ингредиенты:

Салат ромен – 8 листьев;

Белый багет для сухариков – 4 кусочка.

Для заправки

Анчоусы – 8 шт;

Американская горчица – 1 ч. л;

Оливковое масло – 30 мл;

Пармезан – 2 ст. л;

Вустерский соус – 1 ст. л;

Чеснок – 2 зубчика;

Яичный желток – 1 шт.

Если для приготовления салата используются листья, которые пролежали в холодильнике, их можно замочить в воде на пару часов, чтобы они снова стали упругими и хрустящими, и только затем использовать для салата. Вустерский соус можно заменить бальзамическим или яблочным уксусом.

Способ приготовления:

Для начала необходимо приготовить заправку. Для этого анчоусы мелко порезать. Если они очень соленые, будет достаточно пяти штук. Добавить к ним два измельченных зубчика чеснока, горчицу и вустерский соус. Туда же отправить сырой яичный желток и 30 мл. оливкового масла, все перемешать венчиком.

Листья салата помыть, высушить с помощью бумажного полотенца и порвать руками на крупные куски в большую миску. Туда же вылить полученный соус. Перемешать листья и соус для равномерного распределения последнего.

Добавить тертый пармезан.

Кусочки багета посушить на сухой сковороде или в духовке до коричневой корочки. Их можно порезать на кубики или полить чесночным маслом и отправить в духовку. Добавить их в салат.

Напомним, как приготовить оригинальную заправку для салата "Цезарь".