Салат "Цезарь". Простой рецепт приготовления

Оригинальный салат "Цезарь" имеет неповторимый вкус благодаря составляющим соуса, именем которого он и назван.

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Салат "Цезарь" – очень изысканный и вкусный салат, который станет украшением любого стола. Однако зачастую при его приготовлении допускаются ошибки, которые не дают полностью достичь эффекта "как в ресторане". Чтобы этого не произошло, главное – очень точно придерживаться каждого этапа приготовления салата, а также особое внимание уделить приготовлению соуса "Цезарь", который в конечном итоге и влияет на весь вкус блюда. Добавим, что оригинальный салат – очень дорогой по себестоимости, поэтому зачастую такие ингредиенты как пармезан и вустерширский соус заменяют более дешевыми продуктами. Поэтому, чтобы ощутить настоящий вкус "Цезаря", придется раскошелиться.

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Классический салат "Цезарь"

Ингредиенты:

Салат романо (romaine lettuce) – 1 пучок;

Сыр "пармезан" или "грана падано" – 30 гр.

Для гренок:

Белый хлеб (вчерашний) или батон (без корок) – 3 ломтика;

Масло оливковое – 2 ст. л;

Чеснок – 1-2 зубчика;

Сухие прованские травы (не обязательно) – 1/4 ч. л.

Для соуса "Цезарь":

Яйцо (комнатной температуры) – 1 шт;

Горчица – 1/4 ч. л. (или по вкусу);

Сок лимона – 1 ч.л. (или по вкусу);

Оливковое масло Еxtra vergine – 20 мл;

Рафинированное растительное масло – 40 мл;

Филе анчоусов – 4 шт (или 2 кильки пряного посола);

Вустерширский соус – 4-5 капель (можно заменить 3-4 каплями бальзамического уксуса);

Соль, свежемолотый перец.

Способ приготовления:

Приготовить гренки. Сначала надо чеснок очистить и порубить, поместить его в небольшую миску и залить оливковым маслом. Дать настояться около двух часов.

Хлеб нарезать небольшими кубиками. В сковороде разогреть чесночное масло (лучше процедить, чтобы чеснок не попал на сковородку), выложить хлеб и слегка обжарить в масле. Затем гренки помесить на противень, слегка посолить, посыпать прованскими травами и даже добавить чеснок из масла. Отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, чтобы они подсушились.

Далее готовится соус "Цезарь"

Яйцо сварить всмятку, аккуратно опустив его в кипящую подсоленную воду на 1-2 минуты. Время варки зависит и от размера яйца. Чем оно больше, тем больше и время кипения (до 3 минут). Затем опустить его в холодную воду и быстро остудить. Следует помнить, что чем меньше будет вариться яйцо, тем меньше загустеют желток и белок.

Яйцо остудить в течение 15 минут, а затем разбить его и выложить содержимое в миску. Туда же добавить горчицу, сок лимона и взбить массу при помощи погружного блендера. Затем постепенно влить смесь оливкового и растительного масел, одновременно взбивая массу погружным блендером. В результате соус должен загустеть, и по консистенции напоминать майонез. Филе анчоусов (или филе кильки) промыть и хорошо обсушить бумажными полотенцами, затем порубить мелко ножом и добавить в соус.

Взбить соус еще раз погружным блендером до однородной консистенции и по вкусу добавить пару капель вустерширского соуса, слегка посолить.

Листья салата хорошо промыть, опустить их в миску с холодной водой на час, чтобы они стали более свежими и хрустящими. После этого листья достать из воды, просушить их бумажными полотенцами, порвать руками на части и сложить в чистую сухую посуду. К ним добавить соус "Цезарь" и аккуратно перемешать.

Тарелку, в которой будет подаваться салат, натереть разрезанным пополам зубчиком чеснока, выложить на нее салатные листья с соусом и дополнительно слегка полить салат небольшим количеством соуса.

На листья салата выложить гренки и посыпать тертым пармезаном. Салат подавать сразу, чтобы гренки не размокли.

Многие часто добавляют в "Цезарь" курицу. Для этого куриную грудку (примерно 300 гр) обжаривают в масле на сковородке, порезав небольшими кубиками. Затем ее вместе с другими ингредиентами вводят в салат.

[ + – ] Салат "Цезарь" с курицей

Напомним рецепт классического греческого салата.