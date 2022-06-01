Салат Цезар". Простий рецепт приготування

Оригінальний салат "Цезар" має неповторний смак завдяки складникам соусу, ім'ям якого він і названий.

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Салат "Цезар" — дуже вишуканий та смачний салат, який стане прикрасою будь-якого столу. Однак найчастіше під час його приготування допускають помилки, які не дають повністю досягти ефекту "як у ресторані". Щоб цього не сталося, головне — дуже точно дотримуватись кожного етапу приготування салату, а також особливу увагу приділити приготуванню соусу "Цезар", який, зрештою, впливає на весь смак страви. Додамо, що оригінальний салат — дуже дорогий за собівартістю, тому найчастіше такі інгредієнти як пармезан та вустерський соус замінюють дешевшими продуктами. Тому, щоб відчути справжній смак Цезаря, доведеться розщедритися.

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Класичний салат "Цезар"

Складові:

Салат романо (romaine lettuce) — 1 пучок;

Сир "пармезан" або "грана падано" — 30 г.

Для грінок:

Білий хліб (вчорашній) або батон (без скоринки) — 3 скибочки;

Олія оливкова — 2 ст. л;

Часник — 1-2 зубчики;

Сухі прованські трави (не обов'язково) — 1/4 ч. л.

Для соусу "Цезар":

Яйце (кімнатної температури) — 1 шт;

Гірчиця — 1/4 ч. л (або на свій смак);

Сік лимона — 1 ч. л (або на свій смак);

Оливкова олія Еxtra vergine — 20 мл;

Рафінована рослинна олія — 40 мл;

Філе анчоусів — 4 шт (або 2 кільки пряного посолу);

Вустерський соус — 4-5 крапель (можна замінити 3-4 краплями бальзамічного оцту);

Сіль, свіжомелений перець.

Спосіб приготування:

Приготувати грінки. Спочатку треба часник очистити й посікти, помістити його в невелику миску і залити оливковою олією. Дати настоятися близько двох годин.

Хліб нарізати невеликими кубиками. У сковороді розігріти олію (краще процідити, щоб часник не потрапив на сковорідку), викласти хліб і злегка обсмажити в олії. Потім грінки помісити на лист, злегка посолити, посипати прованськими травами й навіть додати часник з олії. Відправити в духовку, розігріту до 180 градусів, щоб вони підсушилися.

Далі готується соус "Цезар"

Яйце зварити некруто, акуратно опустивши його в киплячу підсолену воду на 1-2 хвилини. Час варіння залежить від розміру яйця. Чим воно більше, тим більший і час кипіння (до 3 хвилин). Потім опустити в холодну воду і швидко остудити. Слід пам'ятати, що чим менше варитиметься яйце, тим менше загуснуть жовток та білок.

Яйце охолоджувати протягом 15 хвилин, потім розбити його і викласти вміст у миску. Туди ж додати гірчицю, сік лимона та збити масу за допомогою занурювального блендера. Потім поступово влити суміш оливкової та рослинної олії, одночасно збиваючи масу занурювальним блендером. В результаті соус повинен загуснути і консистенцією нагадувати майонез. Філе анчоусів (або філе кільки) промити й добре обсушити паперовими рушниками, потім дрібно нарізати ножем і додати в соус.

Збити соус ще раз занурювальним блендером до однорідної консистенції і додати до смаку пару крапель вустерського соусу, злегка посолити.

Листя салату добре промити, опустити їх у миску з холодною водою на годину, щоб вони стали свіжішими й хрусткими. Після цього листя дістати з води, просушити їх паперовими рушниками, порвати руками на частини та скласти в чистий сухий посуд. До них додати соус "Цезар" та акуратно перемішати.

Тарілку, в якій подаватиметься салат, натерти зубчиком часнику, розрізаним навпіл, викласти на неї салатне листя з соусом і додатково злегка полити салат невеликою кількістю соусу.

На листя салату викласти грінки та посипати тертим пармезаном. Салат подавати відразу, щоб грінки не розмокли.

Багато хто часто додає в "Цезар" курку. Для цього куряче філе (приблизно 300 г) обсмажують в олії на сковорідці, порізавши невеликими кубиками. Потім її разом з іншими інгредієнтами додать у салат.

[ + – ] Салат Цезар з куркою

Нагадаємо рецепт класичного грецького салату.