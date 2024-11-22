Коли гості на порозі: рецепт смачної закуски за кілька хвилин
За бажання готову закуску можна посипати кунжутом, щоб її смак став ще яскравішим.
Закуска з помідорів, сиру, сметани та зелені — саме те, що можна приготувати дуже швидко, отримавши дуже смачну та яскраву страву. Рецептом приготування поділилися в кулінарному блозі "Проста кулінарія. Рецепти".
Закуска за пару хвилин
Інгредієнти:
- помідори — 3 шт;
- сир — 80 гр;
- яйця — 2-3 шт;
- сметана — 2 ст. л;
- часник — 2-3 зубчики;
- зелена цибуля — пучок;
- листя салату.
Спосіб приготування:
Яйця відварити, охолодити, очистити й натерти на дрібній тертці. У такий самий спосіб натерти твердий сир.
У мисці змішати яйця, сир, дрібно посічену зелену цибулю, сметану, часник, пропущений через прес, сіль і перець. Усе добре перемішати.
Помідори нарізати часточками і викласти на них листя салату, а зверху — намазку. На бажання закуску можна посипати кунжутом. Викласти її на таріль і подавати на стіл.
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