Коли гості на порозі: рецепт смачної закуски за кілька хвилин

За бажання готову закуску можна посипати кунжутом, щоб її смак став ще яскравішим.

Закуска з помідорів, сиру, сметани та зелені — саме те, що можна приготувати дуже швидко, отримавши дуже смачну та яскраву страву. Рецептом приготування поділилися в кулінарному блозі "Проста кулінарія. Рецепти".

Закуска за пару хвилин

Інгредієнти:

помідори — 3 шт;

сир — 80 гр;

яйця — 2-3 шт;

сметана — 2 ст. л;

часник — 2-3 зубчики;

зелена цибуля — пучок;

листя салату.

Спосіб приготування:

Яйця відварити, охолодити, очистити й натерти на дрібній тертці. У такий самий спосіб натерти твердий сир.

У мисці змішати яйця, сир, дрібно посічену зелену цибулю, сметану, часник, пропущений через прес, сіль і перець. Усе добре перемішати.

Помідори нарізати часточками і викласти на них листя салату, а зверху — намазку. На бажання закуску можна посипати кунжутом. Викласти її на таріль і подавати на стіл.

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