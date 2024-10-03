Мариновані гриби з болгарським перцем: рецепт ідеальної закуски до приходу гостей
Щоб закуска мала багатший смак, після приготування її необхідно на деякий час поставити в холодильник.
Пікантні салати з грибами — одна з найяскравіших закусок на будь-якому столі. Кулінарна блогерка Катерина Мовчан поділилася з підписниками своїм способом приготування такої закуски. Спробуйте — і ваші гості залишаться в захваті.
Мариновані гриби з болгарським перцем
Інгредієнти:
- печериці — 500 г;
- червоний болгарський перець — 2 шт;
- олія рослинна — 75 мл;
- часник — 6 зубчиків;
- кріп — 5-6 гілочок;
- мед — 1 ч. л;
- яблучний оцет — 3 ст. л;
- сіль — 1 ч. л;
- чорний перець — 5-6 горошин.
Спосіб приготування:
Гриби добре помити та порізати на частини. Перець порізати тонкою соломкою. Також дрібно порізати кріп і часник.
У сковороді розігріти олію, кинути порізаний перець і смажити на середньому нагріванні до м'якості (хвилин 7-10). Додати до перцю гриби. Посолити. Влити оцет і мед, додати горошини чорного перцю. Перемішати і тушкувати все 2-3 хвилини.
Наприкінці додати часник і кріп, накрити сковорідку кришкою і залишити так до повного охолодження.
Щойно грибочки повністю охолонуть, перекласти їх у скляні банки (або іншу ємність) і поставити в холодильник на 8 годин.
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