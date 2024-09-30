Найпростіша та найсмачніша закуска з баклажанів: рецепт смачної страви

Вам знадобиться дуже просто набір інгредієнтів і обов'язково візьміть волоські горіхи.

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Баклажани з волоським горіхом і часником — це дуже смачна і проста закуска. Баклажани потрібно запекти в духовці, тож смажити їх не доведеться. Ця чудова закуска має пікантний смак і підійде навіть для святкового столу, особливо якщо перед подачею прикрасити її листочками петрушки, або кінзи. Подавати баклажани з волоськими горіхами і часником на стіл краще охолодженими — так точно буде смачніше. Фокус розповість, як приготувати цю страву.

Баклажани з волоськими горіхами та часником

Інгредієнти:

1 кг баклажанів;

2 ст. л. рослинної олії;

150 г очищених волоських горіхів;

100 г часнику;

петрушка;

3 ст. л. столового оцту;

1,5 ч. л. солі;

мелений чорний перець за смаком.

Баклажани вимийте та наріжте товстими кружечками. Духовку нагрійте до 200 °C. Викладіть баклажани на деко, вистелене папером для випічки. Збризніть рослинною олією. Запікайте 30 хв.

Очищені волоські горіхи дрібно порубайте великим ножем. Часник очистіть і порубайте або пропустіть через прес. Петрушку дрібно наріжте.

Покладіть у велику миску петрушку, часник і рубані волоські горіхи. Влийте оцет. Приправте сіллю та свіжомеленим чорним перцем. Перемішайте і залиште на 10 хв.

Приготуйте банки, в яких будете маринувати закуску. Вимийте їх із содою і кілька разів обдайте зсередини киплячою водою. Переверніть на кілька шарів паперових рушників і дайте обсохнути.

Щільно укладіть у підготовлені банки запечені баклажани шарами, чергуючи з горіховою сумішшю. Закрийте пластиковими кришками і залиште в прохолодному місці на добу.

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