Ікра з баклажанів з гарбузом: рецепт смачної закуски з Португалії

Таку ікру зазвичай готують на Мадейрі. І їсти її треба так само, як одеську ікру: з хлібом, тостами, або хрусткими хлібцями.

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Таку ікру португальці готують про запас і дають настоятися. Подають її зазвичай із вареною тріскою і волоськими горіхами. Тож це скоріше густий соус. Можна посипати також підсушеним гарбузовим насінням. Фокус розповість, як його приготувати.

Ікра з баклажанів із гарбузом

Інгредієнти:

баклажани — 1,5 кг;

гарбуз — 1,5 кг;

дві цибулини;

головка часнику;

кисло-солодкі яблука — 4 шт;

мелена паприка — 1 ч. л.;

оливкова олія — 100 мл;

очищені волоські горіхи;

цукор, сіль і свіжомелений чорний перець.

Почистіть усі овочі, наріжте кубиками, а часник тонкими скибочками. В одній мисці змішайте баклажани та цибулю. Додайте половину паприки. Посоліть і поперчіть. Полийте половиною олії та перемішайте.

В іншій мисці змішайте гарбуз, часник і яблука. Додайте паприку, що залишилася, посоліть і поперчіть. Полийте олією, що залишилася, і теж перемішайте.

Духовку розігрійте до 190 °С. На деко, викладіть дві підготовлені суміші інгредієнтів не змішуючи їх. Запікайте овочі в розігрітій духовці 45 хвилин. А після приготування перемішайте і додайте сіль, перець і цукор, якщо потрібно.

Поверніть деко в духовку ще на 20 хвилин. Одразу після приготування розкладіть ікру по стерилізованих банках, закрийте і переверніть догори дном. Подавайте, як настоїться.

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