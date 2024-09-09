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Ікра з баклажанів з гарбузом: рецепт смачної закуски з Португалії

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Фото: Домашня консервація | Ікра з баклажанів із гарбузом

Таку ікру зазвичай готують на Мадейрі. І їсти її треба так само, як одеську ікру: з хлібом, тостами, або хрусткими хлібцями.

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Таку ікру португальці готують про запас і дають настоятися. Подають її зазвичай із вареною тріскою і волоськими горіхами. Тож це скоріше густий соус. Можна посипати також підсушеним гарбузовим насінням. Фокус розповість, як його приготувати.

Ікра з баклажанів із гарбузом

Інгредієнти:

  • баклажани — 1,5 кг;
  • гарбуз — 1,5 кг;
  • дві цибулини;
  • головка часнику;
  • кисло-солодкі яблука — 4 шт;
  • мелена паприка — 1 ч. л.;
  • оливкова олія — 100 мл;
  • очищені волоські горіхи;
  • цукор, сіль і свіжомелений чорний перець.

Почистіть усі овочі, наріжте кубиками, а часник тонкими скибочками. В одній мисці змішайте баклажани та цибулю. Додайте половину паприки. Посоліть і поперчіть. Полийте половиною олії та перемішайте.

В іншій мисці змішайте гарбуз, часник і яблука. Додайте паприку, що залишилася, посоліть і поперчіть. Полийте олією, що залишилася, і теж перемішайте.

Духовку розігрійте до 190 °С. На деко, викладіть дві підготовлені суміші інгредієнтів не змішуючи їх. Запікайте овочі в розігрітій духовці 45 хвилин. А після приготування перемішайте і додайте сіль, перець і цукор, якщо потрібно.

Поверніть деко в духовку ще на 20 хвилин. Одразу після приготування розкладіть ікру по стерилізованих банках, закрийте і переверніть догори дном. Подавайте, як настоїться.

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