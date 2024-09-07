Гарнір, закуска, або густий соус: рецепт смачної ікри з морквини

Тим, хто любить овочі та овочеві страви, це чудовий спосіб спробувати приготувати морквину по-новому.

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Морквяна ікра — рецепт для фанатів овочів. Таку ікру можна подати як закуску, пряний гарнір, або навіть як густий соус до м'яса чи риби. Часник, до речі, можна запекти в духовці, тоді його аромат стане м'якшим і його можна покласти в ікру більше. Фокус розповість, як приготувати морквяну ікру.

Ікра з морквини

Інгредієнти:

томатна паста — 3 ст. л.;

цибуля червона — 500 г;

олія рослинна — 170 мл;

морква — 1 кг;

три зубчики часнику;

сіль, перець чорний мелений, кінза.

Розведіть томатну пасту водою до консистенції рідкої сметани. Цибулю очистіть і дрібно наріжте.

Покладіть цибулю в каструлю, додайте томатну пасту і половину рослинної олії. Посоліть. Поставте каструлю на сильний вогонь і доведіть до кипіння. Зменшіть вогонь і тушкуйте, помішуючи, 5-7 хвилин.

Моркву почистіть, натріть на крупній тертці та обсмажте до м'якості. Додайте в каструлю до цибулі, перемішайте, накрийте кришкою і поставте в духовку, розігріту до 180 °С на 15 хвилин. У готову ікру додайте розтертий із сіллю та перцем часник і дрібно нарізану кінзу. Подавайте холодною.

Також замість кінзи можна додати зіру, коріандр або паприку.

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