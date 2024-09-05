Заготовки на зиму: рецепт варення з гарбуза

Варення з гарбуза виходить дуже ніжним і з легким присмаком цитруса.

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Осінь — пора дозрівання гарбузів, а значить, саме час придивитися до рецептів заготовок цього дуже смачного і корисного овочу. Рекомендуємо запастися на зиму варенням із гарбуза за рецептом із блогу "Консервація і кулінарія".

Гарбузове варення

Інгредієнти:

гарбуз — 1,5 кг;

цукор — 900 г;

апельсин — 500 г.

Спосіб приготування:

Для приготування варення необхідно почищений від шкірки та насіння гарбуз нарізати маленькими кубиками, висипати в каструлю, в якій варитиметься варення. Туди ж додати апельсин, нарізаний тонкими часточками, висипати цукор і ретельно перемішати. Залишити на хвилин 30-40 для того, щоб гарбуз з апельсином пустили сік.

Поставити каструлю на середній вогонь і після закипання варити 40 хвилин, періодично помішуючи. Через 40 хвилин вимкнути, накрити кришкою і залишити до повного охолодження.

Повторити процес знову і залишити гарбуз остигати. Потім проварити втретє, але вже хвилин 20.

Гаряче варення розкласти гарячим у стерилізовані банки, закатати, перевернути і залишити до повного охолодження, попередньо укривши банки.

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