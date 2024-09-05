Заготовки на зиму: рецепт варенья из тыквы

Варенье из тыквы получается очень нежным и с легким привкусом цитруса.

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Осень – пора созревания тыкв, а значит, самое время присмотреться к рецептам заготовок этого очень вкусного и полезного овоща. Рекомендуем запастись на зиму вареньем из тыквы по рецепту из блога "Консервация и кулинария".

Тыквенное варенье

Ингредиенты:

тыква – 1,5 кг;

сахар – 900 гр;

апельсин – 500 гр.

Способ приготовления:

Для приготовления варенья необходимо почищенную от кожуры и семян тыкву нарезать маленькими кубиками, высыпать в кастрюлю, в которой будет вариться варенье. Туда же добавить апельсин, нарезанный тонкими дольками, высыпать сахар и тщательно перемешать. Оставить на минут 30-40 для того, чтобы тыква с апельсином пустили сок.

Поставить кастрюлю на средний огонь и после закипания варить 40 минут, периодически помешивая. Через 40 минут выключить, накрыть крышкой и оставить до полного остывания.

Повторить процесс снова и оставить тыкву остывать. Затем проварить третий раз, но уже минут 20.

Горячее варенье разложить горячим в стерилизованные банки, закатать, перевернуть и оставить до полного остывания, предварительно укрыв банки.

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