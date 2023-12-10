Правильное питание: салат из тыквы и свеклы с сыром и шпинатом
Простой в приготовлении и очень вкусный салат, в состав которого, кроме основных ингредиентов, входит сыр и тыквенные семечки.
Правильное питание может быть очень вкусным. Салат из свеклы и тыквы получается легким, утоляет голод и не вредит фигуре. В состав этого блюда входят продукты, которые содержат мало углеводов, но много полезных веществ: калий, натрий, кальций фосфор, железо, витамин А, фолиевую кислоту, пишет Тaste.
Ингредиенты
- 700 г тыквы, нарезанной кубиками по 2 см;
- 2 чайные ложки оливкового масла;
- 1 чайная ложка тмина;
- 2 столовые ложки тыквенных семечек;
- 250 г вареной свеклы, разрезанной на дольки;
- 280 г свежего шпината;
- 30 мл бальзамического уксуса;
- 150 г голубого сыра.
Приготовление
Шаг 1. Разогрейте духовку до 200С. Застелите противень бумагой для выпечки. Разложите тыкву по противню. Полейте маслом и посыпте тмином. Запекайте, время от времени помешивая, в течение 20 минут или пока тыква не станет светло-золотистой и мягкой. На противень вокруг тыквы выложите тыквенные семечки. Выпекайте еще 2 минуты. Достаньте из духовки и дайте немного остыть.
Шаг 2. Поместите тыкву, свеклу и шпинат в большую миску. Полить бальзамическим уксусом и перемешайте. Поместите в сервировочную миску. Посыпьте голубым сыром и семечками.
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