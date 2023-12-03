Салат из консервированного тунца с луком и сельдереем: простое блюдо за несколько минут

Для его приготовления не требуется варить, жарить или запекать ингредиенты. Этот рецепт хорош сам по себе, и существует множество креативных способов его подачи.

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Этот рецепт может превзойти классический салат из тунца. Его невероятно легко приготовить. Рецептом поделилась автор многих кулинарных книг, фуд-блогер Лиза Брайан, пишет Downshiftology.

Ингредиенты

Все, что вам нужно для этого рецепта, — это несколько продуктов:

Консервированный тунец, и подойдет любой его сорт.

Майонез: это сливочное связующее. Майонез можно использовать магазинный или приготовить дома.

Сельдерей: для свежего хруста каждого кусочка.

Красный лук: мелко нарезанный кубиками красный лук всегда обеспечивает идеальный пикантный баланс.

Петрушка: несколько столовых ложек придадут салату свежести.

Дижонская горчица: 1/2 столовой ложки

Соль и перец по вкусу.

Приготовление

Для начала вам нужно слить жидкость с тунца. Разрезав крышку консервным ножом, прижмите ее к и наклоните банку, чтобы слить всю жидкость в раковину. Снимите крышку и поместите мясо тунца в миску среднего размера.

Затем добавьте в миску майонез, сельдерей, красный лук, петрушку и дижонскую горчицу. Перемешайте все вилкой, разбивая при этом крупные куски тунца. Посолите и поперчите по вкусу – и все!

Варианты салата с тунцом

Вы не любитель майонеза или хотите более яркого вкуса? Вот несколько советов, которые помогут добавить глубины этому рецепту:

замените майонез обычным или греческим йогуртом, чтобы получить более легкий и сливочный вариант;

если вы хотите исключить майонез, используйте пюре из авокадо;

добавьте сухофрукты, например, изюм или свежие, нарезанные кубиками яблоки;

сделайте его еще более хрустящим, добавив нарезанные кубиками огурцы или нашинкованную капусту;

приправьте его карри, другими смесями специй или рубленой зеленью;

во время смешивания добавьте лимонный сок, чтобы вкус был более ярким.

С чем можно подавать

Хотя этот рецепт хорош сам по себе, существует множество креативных способов его подачи.

Сэндвич: сделайте из него бутерброд со слоем салата и помидорами. Фаршированное авокадо или помидор: нафаршируйте половинки авокадо или помидора. Подавайте с крекерами или чипсами.

Как долго хранится салат из тунца

Салат из тунца можно хранить в холодильнике 3–4 дня. Поскольку в нем есть рыба и майонез, не оставляйте его на столе слишком долго при комнатной температуре. Если вы хотите заморозить, ответ — да! Просто поместите салат в контейнер, пригодный для замораживания, и храните его до 2 недель. Обратите внимание: после того, как вы разморозили его в холодильнике, еще раз слейте лишнюю жидкость. Затем хорошо перемешайте перед едой.

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