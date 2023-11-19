Для любителей сыра: очень простой рецепт салата Double Cheese

Прелесть этого салата в том, что для его приготовления не требуется варить, жарить или запекать ингредиенты.

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Если вы любите сыр в любом виде, то салат Double Cheese (в переводе "двойной сыр") – блюдо, которое обязательно поднимет настроение и удовлетворит вкусовые пристрастия. Он получается сытным, ярким и невероятно аппетитным, а как его приготовить, рассказали в блоге "Кулинарная книга". Можем смело рекомендовать такой салат на любой праздничный стол, но сначала советуем продегустировать его, приготовив на обед или ужин в качестве дополнения к основному меню.

Салат Double Cheese

Ингредиенты:

ветчина;

болгарский перец красный (можно взять и желтый);

огурец;

сер твердый;

сыр сулугуни косичкой;

маслины;

лук зеленый;

майонез;

соль, перец, специи – по вкусу.

Способ приготовления:

Красный перец помыть, очистить от семян и плодоножки, порезать соломкой. Огурец помыть, высушить бумажным полотенцем, порезать. Очищать или нет от кожуры – по вашему усмотрению.

Ветчину порезать кубиками, твердый сыр измельчить так же.

В глубокую тарелку сложить все ингредиенты, посолить, поперчить, заправить майонезом. Сыр сулугуни распустить на волокна и выложить сверху и по краям блюда.

Ранее Фокус писал, как приготовить простой и вкусный морковный салат.