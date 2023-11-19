Для любителів сиру: дуже простий рецепт салату Double Cheese

Принадність цього салату в тому, що для його приготування не потрібно варити, смажити або запікати інгредієнти.

Related video

Якщо ви любите сир у будь-якому вигляді, то салат Double Cheese (у перекладі "подвійний сир") — страва, що обов'язково підніме настрій і задовольнить смакові пристрасті. Він виходить ситним, яскравим і неймовірно апетитним, а як його приготувати, розповіли в блозі "Кулінарна книга". Можемо сміливо рекомендувати такий салат на будь-який святковий стіл, але спочатку радимо продегустувати його, приготувавши на обід або вечерю як доповнення до основного меню.

Салат "Подвійний сир

Інгредієнти:

шинка;

болгарський перець червоний (можна взяти і жовтий);

огірок;

сірка тверда;

сир сулугуні косичкою;

маслини;

цибуля зелена;

майонез;

сіль, перець, спеції — за смаком.

Спосіб приготування:

Червоний перець помити, очистити від насіння і плодоніжки, порізати соломкою. Огірок помити, висушити паперовим рушником, порізати. Очищати чи ні від шкірки — на ваш розсуд.

Шинку порізати кубиками, твердий сир подрібнити так само.

У глибоку тарілку скласти всі інгредієнти, посолити, поперчити, заправити майонезом. Сир сулугуні розпустити на волокна і викласти зверху та по краях страви.

Раніше Фокус писав, як приготувати простий і смачний морквяний салат.