Салат із консервованого тунця з цибулею та селерою: проста страва за кілька хвилин

Для його приготування не потрібно варити, смажити або запікати інгредієнти. Цей рецепт гарний сам по собі, існує безліч креативних способів його подачі.

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Цей рецепт може перевершити класичний салат із тунця. Його неймовірно легко приготувати. Рецептом поділилася авторка багатьох кулінарних книг, фуд-блогерка Ліза Брайан, пише Downshiftology.

Інгредієнти

Усе, що вам потрібно для цього рецепта, це кілька продуктів:

консервований тунець: підійде будь-який його сорт.

майонез: це вершкова сполучна речовина. Майонез можна використовувати магазинний або приготувати вдома.

селера: для свіжого хрускоту кожного шматочка.

червона цибуля: дрібно нарізана кубиками червона цибуля завжди забезпечує ідеальний пікантний баланс.

петрушка: кілька столових ложок додадуть салату свіжості.

діжонська гірчиця: 1/2 столової ложки.

сіль і перець за смаком.

Приготування

Для початку вам потрібно злити рідину з тунця. Розрізавши кришку консервним ножем, притисніть її і нахиліть банку, щоб злити всю рідину в раковину. Зніміть кришку і помістіть м'ясо тунця в миску середнього розміру.

Потім додайте в миску майонез, селеру, червону цибулю, петрушку і діжонську гірчицю. Перемішайте все виделкою, розбиваючи при цьому великі шматки тунця. Посоліть і поперчіть за смаком — і все!

Варіанти салату з тунцем

Ви не любитель майонезу або хочете яскравішого смаку? Ось кілька порад, які допоможуть додати глибини цьому рецепту:

замініть майонез звичайним або грецьким йогуртом, щоб отримати більш легкий і вершковий варіант;

якщо ви хочете виключити майонез, використовуйте пюре з авокадо;

додайте сухофрукти, наприклад, родзинки або свіжі, нарізані кубиками яблука;

зробіть його ще більш хрустким, додавши нарізані кубиками огірки або нашатковану капусту;

приправте його каррі, іншими сумішами спецій або рубаною зеленню;

під час змішування додайте лимонний сік, щоб смак був яскравішим.

Із чим можна подавати

Хоча цей рецепт гарний сам по собі, існує безліч креативних способів його подачі.

Сендвіч: зробіть із нього бутерброд із шаром салату та помідорами. Фаршироване авокадо або помідор: нафаршируйте половинки авокадо або помідора. Подавайте з крекерами або чіпсами.

Як довго зберігається салат із тунця

Салат із тунця можна зберігати в холодильнику 3-4 дні. Оскільки в ньому є риба і майонез, не залишайте його на столі занадто довго за кімнатної температури. Якщо ви хочете заморозити, відповідь — так! Просто помістіть салат у контейнер, придатний для заморожування, і зберігайте його до 2 тижнів. Зверніть увагу: після того, як ви розморозили його в холодильнику, ще раз злийте зайву рідину. Потім добре перемішайте перед вживанням.

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