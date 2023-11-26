Салат "Рекордсмен": рецепт страви, яка з'їдається миттєво

Щоб салат краще просочився, краще відправити його на кілька годин у холодильник перед тим, як подавати на стіл.

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Салат "Рекордсмен", рецептом якого на сторінці в соцмережі поділилася кулінарна блогерка Христина Азізян, отримав свою назву через те, що час його знаходження на столі рекордно невеликий: настільки він смачний, соковитий і апетитний. Така страва з'їдається дуже швидко, і її ніколи не буває забагато, а вдале поєднання інгредієнтом робить її ще цікавішою. Рекомендуємо і вам приготувати такий салат.

Салат "Рекордсмен"

Інгредієнти:

відварна куряча грудка — 200-300 г;

огірок свіжий — 1 шт;

червоний перець — 1 шт;

яйця — 2 шт;

зелень дрібно порубана (кріп, петрушка) — 1 ст. л;

сметана — 2-3 ст. л; гірчиця — 1 ч. л або 1 ст. л (за смаком).

Спосіб приготування:

Яйця збити в глибокій мисці, посолити, поперчити і приготувати на вершковому маслі яєчний млинець, обсмаживши з двох боків. Готовий млинець згорнути трубочкою і тонко порізати. Курячу грудку, відварену в підсоленій війні, порізати смужками, перець очистити від насіння і плодоніжки, порізати соломкою. Усі інші інгредієнти порізати довгими брусочками, з'єднати в мисці, заправити сумішшю сметани та гірчиці (або домашнім майонезом) і гарненько змішати. Щоб салат був соковитішим, відправити його на кілька годин у холодильник.

Раніше Фокус писав, як приготувати салат Double Cheese.