Правильне харчування: салат із гарбуза та буряка з сиром і шпинатом

Простий у приготуванні і дуже смачний салат, до складу якого, крім основних інгредієнтів, входить сир і гарбузове насіння.

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Правильне харчування може бути дуже смачним. Салат із буряка та гарбуза виходить легким, втамовує голод і не шкодить фігурі. До складу цієї страви входять продукти, які містять мало вуглеводів, але багато корисних речовин: калій, натрій, кальцій, фосфор, залізо, вітамін А, фолієву кислоту, пише Тaste.

Інгредієнти

700 г гарбуза, нарізаного кубиками по 2 см;

2 чайні ложки оливкової олії;

1 чайна ложка кмину;

2 столові ложки гарбузового насіння;

250 г вареного буряка, розрізаного на часточки;

280 г свіжого шпинату;

30 мл бальзамічного оцту;

150 г блакитного сиру.

Приготування

Крок 1. Розігрійте духовку до 200С. Застеліть деко папером для випічки. Розкладіть гарбуз по деку. Полийте олією і посипте кмином. Запікайте, час від часу помішуючи, протягом 20 хвилин або поки гарбуз не стане світло-золотистим і м'яким. На деко навколо гарбуза викладіть гарбузове насіння. Випікайте ще 2 хвилини. Дістаньте з духовки і дайте трохи охолонути.

Крок 2. Помістіть гарбуз, буряк і шпинат у велику миску. Полити бальзамічним оцтом і перемішати. Помістіть у сервірувальну миску. Посипте блакитним сиром і насінням.

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