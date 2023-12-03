Здоровое питание: салат из моркови, свеклы с изюмом и орехами пекан

Чтобы салат пропитался, лучше отправить его на пару часов в холодильник перед подачей на стол.

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Салатов с орехами великое множество. Орехи пекан прекрасно сочетаются как с фруктами, так и с овощами. В состав этого салата входят свекла и морковь, которые богаты витаминами и микроэлементами. Этим полезным и оригинальным блюдом вы сможете удивить друзей и близких. Рецептом поделилась Клэр Брукман, пишет Taste.

Ингредиенты

Составляющие салата:

4 большие моркови;

4 свеклы (по 300 г каждая), вымытые и очищенные;

1/4 стакана орехов пекан, грубо нарезанных;

2 столовые ложки изюма

2 стакана свежих листьев плосколистной петрушки

Заправка из фенхеля:

1 1/2 чайной ложки семян фенхеля;

2 чайные ложки дижонской горчицы;

1/4 стакана яблочного уксуса;

1 1/2 столовой ложки оливкового масла первого отжима.

Приготовление

Шаг 1. Обжарьте орехи на сухой сковороду до коричневого цвета, постоянно перемешивая.

Шаг 2. Приготовьте заправку из фенхеля: поместите семена фенхеля в ступку. Разотрите пестиком до измельчения. Взбейте в небольшой миске горчицу, измельченные семена фенхеля, уксус и масло. Приправьте солью и перцем.

Шаг 3. Используя насадку-терку кухонного комбайна, натрите морковь на крупной терке или нарежьте соломкой. Переложите в миску. Натрите свеклу, поместив в отдельную миску.

Шаг 4. Добавьте к моркови орехи пекан, изюм и петрушку все перемешайте. Добавьте свеклу, полейте заправкой и снова все аккуратно перемешайте.

Ранее Фокус публиковал рецепт салата с маринованной свеклой. В зимний период можно использовать в пищу маринованную свеклу. Она богата питательными веществами.