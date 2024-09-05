Запечені з сиром баклажани: рецепт смачної сезонної страви

Баклажани чудово підходять для запікання і рагу. І з ними можна приготувати щось на кшталт смачної овочевої лазаньї.

Related video

В Італії такі баклажани називаються баклажани парміджана. Це рецепт, поширений у регіонах як на півночі, так і на півдні Італії, всі з яких стверджують, що є його батьківщиною: Емілія-Романья, Кампанія (parmigiana 'e mulignane) та Сицилія (parmiciana або patrociane) із деякими відмінностями в інгредієнтах і способах їхнього приготування, але всі вони абсолютно фантастичні. Кажуть, що назва "parmigiana" походить від сицилійського "parmiciana", яке на діалекті означає жалюзі, зроблені з дерев'яних планок, поставлених одна на одну. Скибочки баклажанів укладають один на один, що і нагадує жалюзі. Рецептом поділилися на сайті Giallo Zafferano.

Лише з кількома інгредієнтами, такими як помідори, баклажани, базилік і сир, ви отримуєте наповнену смаком страву, що є символом середземноморської кухні.

Запіканка з баклажанів

Інгредієнти:

баклажани — 1,7 кг;

томатне пюре — 1 кг;

сир моцарела — 500 г;

сир парміджано реджано — 150 г;

одна цибулина;

базилік, оливкова олія, чорний перець і сіль.

Щоб приготувати баклажани парміджано, почніть із соусу. Очистіть і наріжте цибулю. Додайте в каструлю достатньо оливкової олії, щоб покрити дно, і нагрійте. Потім додайте цибулю в каструлю. Дайте їй підрум'янитися кілька хвилин, часто помішуючи, щоб вона не підгоріла, потім додайте томатне пюре.

Приправте сіллю і додайте листя базиліка. Залиште готуватися на повільному вогні на 45-50 хвилин. У цей час наріжте моцарелу на невеликі кубики, відклавши один шматочок, який ви використаєте наприкінці.

Тепер займемося баклажанами: помиємо і почистимо їх.

Розріжте їх уздовж на скибочки завтовшки близько 4-5 мм. Після нарізки обсмажте баклажани в олії. Щойно вони підрум'яняться, викладіть їх на тацю, застелену паперовим рушником.

Нарешті, приступаємо до складання: почніть із додавання томатного соусу у форму для випічки розміром 20x30 см.

Сформуйте перший шар, виклавши на блюдо скибочки смажених баклажанів. Потім знову поливаємо соусом, рівномірно розподіливши його і посипавши кубиками моцарели.

Посипте тертим сиром Парміджано Реджано та кілька листків базиліку. Почніть новий шар, додавши ще томатного соусу та смажені скибочки баклажанів.

Потім додайте ще сиру та листя базиліку. Повторюйте ці кроки, поки не дійдете до останнього шару баклажанів. Закінчіть томатним соусом і останнім шматочком сиру.

Прикрасьте страву тертим сиром і запікайте у звичайній духовці, попередньо розігрітій до 200°C, близько 30 хвилин. Коли баклажани під пармезаном будуть готові, дайте їм постояти 15-20 хвилин перед подачею на стіл.

Страву можна заморозити після приготування, можливо, вже розділивши на порції, і розморожувати в холодильнику в міру необхідності перед повторним розігріванням.

Ідеальні баклажани для цього рецепта — великі, овальної форми, з приємним блискучим темно-фіолетовим кольором, і вони мають бути щільними на дотик — не надто твердими і не надто м'якими.

Що стосується різних варіацій рецепта, деякі люди обвалюють баклажани в борошні або вмочують їх у яйце, або роблять і те, і інше.

Що стосується сиру, то можна використовувати будь-який на ваш смак.

Читайте також:

Яскраво та ароматно: рецепт салату з баклажанами та сиром

Баклажани з горіховою начинкою: оригінальний рецепт сезонної страви

Болгарський рецепт: як приготувати пікантну ікру з баклажанів