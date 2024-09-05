Запеченные с сыром баклажаны: рецепт вкусного сезонного блюда

Баклажаны отлично подходят для запекания и рагу. И с ними можно приготовить что-то вроде вкусной овощной лазаньи.

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В Италии такие баклажаны называются баклажаны пармиджана. Это рецепт, распространенный в регионах как на севере, так и на юге Италии, все из которых утверждают, что являются его родиной: Эмилия-Романья, Кампания (parmigiana 'e mulignane) и Сицилия (parmiciana или patrociane) с некоторыми различиями в ингредиентах и ​​способах их приготовления, но все они абсолютно фантастические. Говорят, что название "parmigiana" произошло от сицилийского "parmiciana", которое на диалекте означает жалюзи, сделанные из деревянных планок, поставленных друг на друга. Ломтики баклажанов укладывают один на один, что и напоминает жалюзи. Рецептом поделились на сайте Giallo Zafferano.

Всего с несколькими ингредиентами, такими как помидоры, баклажаны, базилик и сыр, вы получаете наполненное вкусом блюдо, которое является символом средиземноморской кухни.

Запеканка из баклажанов

Ингредиенты:

баклажаны — 1,7 кг;

томатное пюре — 1 кг;

сыр моцарелла — 500 г;

сыр пармиджано реджано — 150 г;

одна луковица;

базилик, оливковое масло, черный перец и соль.

Чтобы приготовить баклажаны пармиджано, начните с соуса. Очистите и нарежьте лук. Добавьте в кастрюлю достаточно оливкового масла, чтобы покрыть дно, и нагрейте. Затем добавьте лук в кастрюлю. Дайте ему подрумяниться пару минут, часто помешивая, чтобы он не подгорел, затем добавьте томатное пюре.

Приправьте солью и добавьте листья базилика. Оставьте готовиться на медленном огне на 45-50 минут. В это время нарежьте моцареллу на небольшие кубики, отложив один кусочек, который вы используете в конце.

Теперь займемся баклажанами: помоем и почистим их.

Разрежьте их вдоль на ломтики толщиной около 4-5 мм. После нарезки обжарьте баклажаны в масле. Как только они подрумянятся, выложите их на поднос, застеленный бумажным полотенцем.

Наконец, приступаем к сборке: начните с добавления томатного соуса в форму для выпечки размером 20x30 см.

Сформируйте первый слой, выложив на блюдо ломтики жареных баклажанов. Затем снова поливаем соусом, равномерно распределив его и посыпав кубиками моцареллы.

Посыпьте тертым сыром Пармиджано Реджано и несколько листьев базилика. Начните новый слой, добавив еще томатного соуса и жареные ломтики баклажанов.

Затем добавьте еще сыра и листьев базилика. Повторяйте эти шаги, пока не дойдете до последнего слоя баклажанов. Закончите томатным соусом и последним кусочком сыра.

Украсьте блюдо тертым сыром и запекайте в обычной духовке, предварительно разогретой до 200°C, около 30 минут. Когда баклажаны под пармезаном будут готовы, дайте им постоять 15–20 минут перед подачей на стол.

Блюдо можно заморозить после приготовления, возможно, уже разделив на порции, и размораживать в холодильнике по мере необходимости перед повторным разогревом.

Идеальные баклажаны для этого рецепта — крупные, овальной формы, с приятным блестящим темно-фиолетовым цветом, и они должны быть плотными на ощупь — не слишком твердыми и не слишком мягкими.

Что касается различных вариаций рецепта, некоторые люди обваливают баклажаны в муке или обмакивают их в яйцо, или делают и то, и другое.

Что касается сыра, то можно использовать любой по вашему вкусу.

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