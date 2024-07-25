Ярко и ароматно: рецепт салата с баклажанами и сыром

Подрумяненные жареные баклажаны, свежие помидоры и заправка с чесноком дают потрясающий богатый вкус.

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Сытный и очень аппетитный салат с баклажанами и сыром – блюдо, которое можно приготовить не только для своей семьи, но и предложить к приходу гостей. Он имеет яркий вкус и невероятный аромат. Как его приготовить, рассказали в блоге "Кулинарная книга".

Салат с баклажанами и сыром

Ингредиенты:

баклажан – 1 шт;

помидоры – 2-3 шт;

сыр мягкий (фета, брынза) – 100 гр;

базилик свежий – 15 гр;

крахмал – 1 ст. л.

Для заправки:

масло растительное – 2 ст. л;

уксус винный 6% – 1 ст. л;

чеснок – 2-3 зубчика;

горчица в зернах – 1 ч. л;

сахар – 1 ч. л;

соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Баклажаны помыть, нарезать кружочками, посолить, добавить крахмал, перемешать и обжарить на растительном масле до готовности с обеих сторон.

Готовые баклажаны выложить на тарелку с бумажным полотенцем, чтобы ушел лишний жир. Затем переложить их на салатную тарелку, чередуя их с кружочками свежих помидоров.

На баклажаны выложить мягкий сыр, на помидоры – свежий базилик.

Для заправки смешать все ингредиенты, добавив к ним пропущенный через пресс чеснок. Полить салат заправкой перед подачей.

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