Ярко и ароматно: рецепт салата с баклажанами и сыром
Подрумяненные жареные баклажаны, свежие помидоры и заправка с чесноком дают потрясающий богатый вкус.
Сытный и очень аппетитный салат с баклажанами и сыром – блюдо, которое можно приготовить не только для своей семьи, но и предложить к приходу гостей. Он имеет яркий вкус и невероятный аромат. Как его приготовить, рассказали в блоге "Кулинарная книга".
Салат с баклажанами и сыром
Ингредиенты:
- баклажан – 1 шт;
- помидоры – 2-3 шт;
- сыр мягкий (фета, брынза) – 100 гр;
- базилик свежий – 15 гр;
- крахмал – 1 ст. л.
Для заправки:
- масло растительное – 2 ст. л;
- уксус винный 6% – 1 ст. л;
- чеснок – 2-3 зубчика;
- горчица в зернах – 1 ч. л;
- сахар – 1 ч. л;
- соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления:
Баклажаны помыть, нарезать кружочками, посолить, добавить крахмал, перемешать и обжарить на растительном масле до готовности с обеих сторон.
Готовые баклажаны выложить на тарелку с бумажным полотенцем, чтобы ушел лишний жир. Затем переложить их на салатную тарелку, чередуя их с кружочками свежих помидоров.
На баклажаны выложить мягкий сыр, на помидоры – свежий базилик.
Для заправки смешать все ингредиенты, добавив к ним пропущенный через пресс чеснок. Полить салат заправкой перед подачей.
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