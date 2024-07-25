Яскраво та ароматно: рецепт салату з баклажанами та сиром

Підрум'янені смажені баклажани, свіжі помідори та заправка з часником дають приголомшливий багатий смак.

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Ситний і дуже апетитний салат із баклажанами та сиром — страва, яку можна приготувати не тільки для своєї сім'ї, а й запропонувати на честь приходу гостей. Він має яскравий смак і неймовірний аромат. Як його приготувати, розповіли в блозі "Кулінарна книга".

Салат із баклажанами та сиром

Інгредієнти:

баклажан — 1 шт;

помідори — 2-3 шт;

сир м'який (фета, бринза) — 100 г;

базилік свіжий — 15 г;

крохмаль — 1 ст. л.

Для заправки:

олія рослинна — 2 ст. л;

оцет винний 6% — 1 ст. л;

часник — 2-3 зубчики;

гірчиця в зернах — 1 ч. л;

цукор — 1 ч. л;

сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування:

Баклажани помити, нарізати кружальцями, посолити, додати крохмаль, перемішати й обсмажити на олії до готовності з обох боків.

Готові баклажани викласти на тарілку з паперовим рушником, щоб пішов зайвий жир. Потім перекласти їх на салатну тарілку, чергуючи їх із кружечками свіжих помідорів.

На баклажани викласти м'який сир, на помідори — свіжий базилік.

Для заправки змішати всі інгредієнти, додавши до них пропущений через прес часник. Полити салат заправкою перед подачею.

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