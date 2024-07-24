І намазка, і родзинка до гарніру: рецепт баклажанів із вершками та цибулею

Баклажани, приготовані за цим рецептом, зроблять смак будь-якого гарніру дуже яскравим і незабутнім.

Related video

Баклажани — продукт, який смакує в будь-якому вигляді: тушкованому, смаженому, у салатах і в закатці. Ділимося з вами ще одним рецептом приготування смачнючих баклажанів із вершками та цибулею, який пропонують у блозі "Кулінарна книга". Приготовані таким чином баклажани стануть розкішним доповненням будь-якого гарніру. Їх також можна намазувати на хліб.

Баклажани з вершками та цибулею

Інгредієнти:

баклажани — 2 шт;

вершки або сметана — 200 мл;

часник — 2 зубчики;

цибуля — 1 шт;

олія рослинна — 30 мл;

сіль — за смаком;

перець — за смаком;

зелень — за смаком.

Спосіб приготування:

Цибулю почистити, порізати дрібними кубиками, обсмажити її на сковорідці до золотистого кольору. Додати очищені та нарізані баклажани, обсмажити.

Коли баклажани готові, влити до них вершки або сметану, тушкувати. Наприкінці додати натертий часник і подрібнену зелень. Посолити та поперчити за смаком.

Читайте також:

Баклажани з горіховою начинкою: оригінальний рецепт сезонної страви

Баклажани з трьома видами сиру та в'яленими томатами: простий рецепт смачної страви

Баклажани в майонезі зі смаком грибів: рецепт найкращої закуски на зиму