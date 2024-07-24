И намазка, и изюминка к гарниру: рецепт баклажанов со сливками и луком

Баклажаны, приготовленные по этому рецепту, сделают вкус любого гарнира очеь ярким и запоминающимся.

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Баклажаны – продукт, который хорош в любом виде: тушеном, жареном, в салатах и в закатке. Делимся с вами еще одним рецептом приготовления вкуснейших баклажанов со сливками и луком, который предлагают в блоге "Кулинарная книга". Приготовленные таким образом баклажаны станут роскошным дополнением любого гарнира. Их также можно намазывать на хлеб.

Баклажаны со сливками и луком

Ингредиенты:

баклажаны – 2 шт;

сливки или сметана – 200 мл;

чеснок – 2 зубчика;

лук – 1 шт;

масло растительное – 30 мл;

соль – по вкусу;

перец – по вкусу;

зелень – по вкусу.

Способ приготовления:

Лук почистить, порезать мелкими кубиками, обжарить его на сковородке до золотистого цвета. Добавить очищенные и нарезанные баклажаны, обжарить.

Когда баклажаны готовы, влить к ним сливки или сметану, тушить. В конце добавить натертый чеснок и измельченную зелень. Посолить и поперчить по вкусу.

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