И намазка, и изюминка к гарниру: рецепт баклажанов со сливками и луком
Баклажаны, приготовленные по этому рецепту, сделают вкус любого гарнира очеь ярким и запоминающимся.
Баклажаны – продукт, который хорош в любом виде: тушеном, жареном, в салатах и в закатке. Делимся с вами еще одним рецептом приготовления вкуснейших баклажанов со сливками и луком, который предлагают в блоге "Кулинарная книга". Приготовленные таким образом баклажаны станут роскошным дополнением любого гарнира. Их также можно намазывать на хлеб.
Баклажаны со сливками и луком
Ингредиенты:
- баклажаны – 2 шт;
- сливки или сметана – 200 мл;
- чеснок – 2 зубчика;
- лук – 1 шт;
- масло растительное – 30 мл;
- соль – по вкусу;
- перец – по вкусу;
- зелень – по вкусу.
Способ приготовления:
Лук почистить, порезать мелкими кубиками, обжарить его на сковородке до золотистого цвета. Добавить очищенные и нарезанные баклажаны, обжарить.
Когда баклажаны готовы, влить к ним сливки или сметану, тушить. В конце добавить натертый чеснок и измельченную зелень. Посолить и поперчить по вкусу.
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