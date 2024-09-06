Фаршировані овочі: як приготувати смачні баклажани, перці та томати
Такі овочі можна подавати як окрему страву, так і як добавку до гарніру.
Осінь — пора, коли не бракує овочів і фруктів. Перці та баклажани з ситною начинкою — одна з найпопулярніших страв у цей період. Рекомендуємо вам узяти на озброєння рецепт авторки кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день" і потішити себе та близьких смачними фаршированими овочами.
Фаршировані овочі
Інгредієнти:
- баклажани — 2 шт;
- помідори — 3 шт;
- перець — 6 шт.
Для начинки:
- рис — 150 гр;
- свиняча грудинка — 200 г;
- цибуля — 1 шт;
- морква — 1 шт;
- свинина — 300 г;
- спеції: сіль, перець — за своїм смаком;
Для соусу:
- помідори — 2-3 шт;
- спеції: сіль, цукор, хмелі-сунелі — за смаком;
- бульйон/вода;
- сметана — 2-3 ст. л.
Спосіб приготування:
Спочатку готуємо начинку. Рис промити, залити окропом, накрити й залишити на час.
Свинячу жирну грудку порізати дрібними кубиками, обсмажити до рум'яності, викласти в окремий посуд. У жирі, що витопився, потушкувати порізану цибулю і терту моркву. Перемолоти сиру свинину, смажене м'ясо, обжарку. Додати відціджений рис, спеції та перемішати.
Підготувати овочі. Баклажани підрізати вздовж з одного боку, вибрати 1/3 м'якоті, посолити, залишити на 30 хвилин, промити. У помідорів і перців зрізати верхівки. Помідори частково звільнити від м'якоті й соку (додати його до помідора в соус). Перці почистити від серединки.
Для соусу перетерти помідори разом із м'якоттю, що залишилася після підготовки овочів, додати спеції, сметану і розвести бульйоном.
Нафарширувати начинкою підготовлені овочі, викласти у форму, залити соусом, накрити фольгою і запекти в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці до готовності (приблизно 2 години).
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