Фаршированные овощи: как приготовить вкуснейшие баклажаны, перцы и томаты
Такие овощи можно подавать как отдельным блюдом, такк и в качестве добавки к гарниру.
Осень – пора, когда нет недостатка в овощах и фруктах. Перцы и баклажаны с сытной начинкой – одно из самых популярных блюд в этот период. Рекомендуем вам взять на вооружение рецепт автора кулинарного блога "Вкусные рецепты на каждый день" и порадовать себя и близких вкусными фаршированными овощами.
Фаршированные овощи
Ингредиенты:
- баклажаны – 2 шт;
- помидоры – 3 шт;
- перец – 6 шт.
Для начинки:
- рис – 150 гр;
- свиная грудинка – 200 гр;
- лук – 1 шт;
- морковь – 1 шт;
- свинина – 300 гр;
- специи: соль, перец – по своему вкусу;
Для соуса:
- помидоры – 2-3 шт;
- специи: соль, сахар, хмели-сунели – по вкусу;
- бульон/вода;
- сметана – 2-3 ст. л.
Способ приготовления:
Сначала готовим начинку. Рис промыть, залить кипятком, накрыть и оставить на время.
Свиную жирную грудку порезать мелкими кубиками, обжарить до румяности, выложить в отдельную посуду. В вытопившемся жире потушить порезанный лук и тертую морковь. Перемолоть сырую свинину, жареное мясо, обжарку. Добавить отцеженный рис, специи и перемешать.
Подготовить овощи. Баклажаны подрезать вдоль с одной стороны, выбрать 1/3 мякоти, посолить, оставить на 30 минут, промыть. У помидоров и перцев срезать верхушки. Помидоры частично освободить от мякоти и сока (прибавить его к помидору в соус). Перцы почистить от серединки.
Для соуса перетереть помидоры вместе с мякотью, оставшейся после подготовки овощей, добавить специи, сметану и развести бульоном.
Нафаршировать начинкой подготовленные овощи, выложить в форму, залить соусом, накрыть фольгой и запечь в предварительно разогретой до 180 градусов духовке до готовности (примерно 2 часа).
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