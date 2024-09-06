Фаршированные овощи: как приготовить вкуснейшие баклажаны, перцы и томаты

Такие овощи можно подавать как отдельным блюдом, такк и в качестве добавки к гарниру.

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Осень – пора, когда нет недостатка в овощах и фруктах. Перцы и баклажаны с сытной начинкой – одно из самых популярных блюд в этот период. Рекомендуем вам взять на вооружение рецепт автора кулинарного блога "Вкусные рецепты на каждый день" и порадовать себя и близких вкусными фаршированными овощами.

Фаршированные овощи

Ингредиенты:

баклажаны – 2 шт;

помидоры – 3 шт;

перец – 6 шт.

Для начинки:

рис – 150 гр;

свиная грудинка – 200 гр;

лук – 1 шт;

морковь – 1 шт;

свинина – 300 гр;

специи: соль, перец – по своему вкусу;

Для соуса:

помидоры – 2-3 шт;

специи: соль, сахар, хмели-сунели – по вкусу;

бульон/вода;

сметана – 2-3 ст. л.

Способ приготовления:

Сначала готовим начинку. Рис промыть, залить кипятком, накрыть и оставить на время.

Свиную жирную грудку порезать мелкими кубиками, обжарить до румяности, выложить в отдельную посуду. В вытопившемся жире потушить порезанный лук и тертую морковь. Перемолоть сырую свинину, жареное мясо, обжарку. Добавить отцеженный рис, специи и перемешать.

Подготовить овощи. Баклажаны подрезать вдоль с одной стороны, выбрать 1/3 мякоти, посолить, оставить на 30 минут, промыть. У помидоров и перцев срезать верхушки. Помидоры частично освободить от мякоти и сока (прибавить его к помидору в соус). Перцы почистить от серединки.

Для соуса перетереть помидоры вместе с мякотью, оставшейся после подготовки овощей, добавить специи, сметану и развести бульоном.

Нафаршировать начинкой подготовленные овощи, выложить в форму, залить соусом, накрыть фольгой и запечь в предварительно разогретой до 180 градусов духовке до готовности (примерно 2 часа).

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