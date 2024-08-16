Готовится быстро, а получается вкусно: рецепт пиццы с фаршем "по-домашнему"

Пиццу можно приготовить по-разному. И с фаршем получится очень вкусно и сытно.

Related video

Огромное количество возможных ингредиентов, тысячи комбинаций — каждый раз пицца получается новой и еще более вкусной. Эта пицца напоминает не итальянскую классику, а большой открытый пирог. Рецептом поделились на сайте Cookery.

Пицца с фаршем по-домашнему

Ингредиенты:

Для теста:

мука — 450 г;

яйца куриные — 1 шт;

масло растительное — 2 ст. л;

вода чистая — 1 стакан;

сода — 1/2 ч. л;

уксус для гашения соды;

сахар — по своему вкусу;

соль — по своему вкусу.

Для начинки:

фарш мясной — 500 г;

одна луковица;

помидоры — 4 шт;

перец болгарский — 2 шт;

соус томатный — 6 ст. л;

сыр — 250 г;

специи, соль.

Разбиваем в глубокую миску, добавляем соль, сахар, воду и растительное масло. С помощью венчика все тщательно взбиваем до однородности. Затем частями подсыпаем муку, одновременно перемешивая тесто сначала венчиком, а после (когда станет трудно) руками. В конце с помощью чайной ложки отмеряем нужное количество соды, наливаем немного уксуса, чтобы он попал на все соду и когда начнется реакция, быстро добавляем в тесто. Снова замешиваем тесто чистыми руками, формируем слой и кладем в миску под полотенце на 30 минут.

Готовим начинку. Обжариваем лук с фаршем. Затем добавляем черный молотый перец и соль. Мясной сок должен почти полностью испариться.

Болгарский перец чистим и нарезаем кубиками, как и помидоры.

Формируем пиццу. Раскатываем тесто и выкладываем на противень. Выкладываем на него 3 столовые ложки томатного соуса, равномерно размазываем его по поверхности, после выкладываем половину фарша, помидоры, перец, посыпаем сверху сыром и таким же образом формируем вторую пиццу.

Запекаем пиццу при температуре 180-200 градусов в течение 15-25 минут или пока тесто не подрумянится, а сыр полностью не расплавится. Готовую домашнюю пиццу достаем из духовки, даем ей немного остыть и можно подавать к столу. В начинку можно добавить соленые огурцы, оливки или оливки, колбасу, а также различную зелень.

Читайте также:

Пицца, названная в честь скандала и вулкана: как приготовить пицца-рулет Стромболи

Кабачковая пицца: рецепт вкусного блюда из сезонных овощей

Быстрая пицца на армянском хлебе: пошаговый рецепт: пошаговый рецепт