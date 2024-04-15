Быстрая пицца на армянском хлебе: пошаговый рецепт

Благодаря начинке и соусу такая пицца получается очень сытной.

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Любителям быстрых блюд наверняка понравится пицца на армянском хлебе, на приготовление которой уйдет совсем немного времени, а результат очень порадует. Как сделать вкусное и простое блюдо, рассказали в кулинарном блоге "Смачного!"

Быстрая пицца на армянском хлебе

Ингредиенты:

армянский хлеб матнакаш – 1 шт;

куриное филе бедра – 500 гр;

кабачок – 1/2 шт;

грибы – 200-300 гр;

лук – 1 шт;

сливочное масло – 30 гр;

соевый соус – 2-3 ст. л;

сливки 33% – 40 мл;

яйца – 2 шт;

соль – по вкусу;

черный перец – по вкусу;

паприка – по вкусу;

майонез – по вкусу;

кетчуп – по вкусу;

сыр сулугуни – 200 гр.

Способ приготовления:

Все ингредиенты нарезать.

Куриное филе обжарить на сливочном масле, добавить к нему лук и жарить до румяной корочки.

Затем туда же высыпать грибы, добавить соевый соус и специи, все хорошо перемешать и жарить еще две минуты.

После этого к ингредиентам отправить кабачок, сливки и яйца. Потушить еще 2-3 минуты и снять с огня.

Матнакаш разрезать вдоль, обе половинки с внутренней стороны смазать майонезом и кетчупом, выложить начинку, щедро посыпать натертым сыром и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.

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