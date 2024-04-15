Быстрая пицца на армянском хлебе: пошаговый рецепт
Благодаря начинке и соусу такая пицца получается очень сытной.
Любителям быстрых блюд наверняка понравится пицца на армянском хлебе, на приготовление которой уйдет совсем немного времени, а результат очень порадует. Как сделать вкусное и простое блюдо, рассказали в кулинарном блоге "Смачного!"
Быстрая пицца на армянском хлебе
Ингредиенты:
- армянский хлеб матнакаш – 1 шт;
- куриное филе бедра – 500 гр;
- кабачок – 1/2 шт;
- грибы – 200-300 гр;
- лук – 1 шт;
- сливочное масло – 30 гр;
- соевый соус – 2-3 ст. л;
- сливки 33% – 40 мл;
- яйца – 2 шт;
- соль – по вкусу;
- черный перец – по вкусу;
- паприка – по вкусу;
- майонез – по вкусу;
- кетчуп – по вкусу;
- сыр сулугуни – 200 гр.
Способ приготовления:
Все ингредиенты нарезать.
Куриное филе обжарить на сливочном масле, добавить к нему лук и жарить до румяной корочки.
Затем туда же высыпать грибы, добавить соевый соус и специи, все хорошо перемешать и жарить еще две минуты.
После этого к ингредиентам отправить кабачок, сливки и яйца. Потушить еще 2-3 минуты и снять с огня.
Матнакаш разрезать вдоль, обе половинки с внутренней стороны смазать майонезом и кетчупом, выложить начинку, щедро посыпать натертым сыром и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.
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