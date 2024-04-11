Вкусная пицца на лаваше: рецепт быстрого и бюджетного перекуса

Для приготовления такой пиццы не нужна духовка. Она быстро и просто готовится на сковородке.

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Если любите пиццу, а времени для готовки в обрез, рекомендуем приготовить ее очень быстрым способом, о котором рассказали в блоге "Кулинарная книга". Вам не придется замешивать тесто, раскатывать его и делать массу других дел, чтобы получить желаемое блюдо. Достаточно иметь немного лаваша колбасу, сыр и другие любимые продукты.

Пицца на лаваше

Ингредиенты:

лаваш – 2 листа;

растительное масло;

кетчуп;

твердый сыр;

начинка (колбаса, сосиски, кукуруза и другие продукты по вкусу).

Способ приготовления:

Сковородку смазать растительным маслом, выложить на дно лист лаваша. Твердый сыр натереть на терке и половину его высыпать равномерно на лаваш. Затем накрыть все вторым листом лаваша, смазать его сверху кетчупом и выложить начинку: порезанные кружочками сосиски, колбасу, можно мясо или бекон, кукурузу или оливки. То есть выбирайте для начинки то, что традиционно любите в пицце.

Все сверху присыпать оставшимся сыром, накрыть сковородку крышкой и запекать на небольшом огне, пока сыр не расплавится.

Подавать такую пиццу лучше горячей, пока тянется сыр.

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