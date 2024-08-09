Пицца, названная в честь скандала и вулкана: как приготовить пицца-рулет Стромболи

Это блюдо стало знаковым в Филадельфии и придумал его итальянский эмигрант.

Related video

Пицца Стромболи появилась в 1950-х годах в Филадельфии, в пиццерии "Эссингтон", которая в 1950 году стала пиццерией и итальянским рестораном Romano's. Ее владелец, Наццарено Романо, эмигрировавший в Америку в 1923 году, на тот момент уже прославился своим особенным томатным пирогом, который он продавал на улицах. Но потом Наццарено придумал пицца-рулет, эксперементируя с тестом для пиццы и заворачивая в него разные начинки.

У этого блюда изначально не было названия, но его предложил местный житель и постоянный клиент Уильям Шофилд, вспомнив об одноименном вулкане и скандальном романе Ингрид Бергман и режиссером Роберто Росселлини, которые полюбили друг друга во время съемок фильма "Стромболи".

Пицца Стромболи готовится из классического теста для пиццы, которое наполняется вкусными ингредиентами, а затем скатывается в рулет. Рецептом поделились на сайте La cucina italiana.

Пицца-рулет Стромболи

Ингредиенты для теста:

500 г муки;

250 мл воды;

12 г пивных дрожжей;

10 г мелкой соли;

1 столовая ложка оливкового масла.

Ингредиенты для начинки:

300 мл соуса маринара (томатное пюре с чесноком и орегано);

острая салями;

ветчина, или другие колбасные изделия по вкусу (выберите какой-то один);

150 г моцареллы или других тягучих сыров;

1 сладкий перец;

Базилик, оливковое масло, соль и перец.

В начинку вы можете добавить лук, оливки, анчоусы или другие ингредиенты, которые вам нравятся. Ключевое слово — "взрыв вкуса", так что дайте волю своему воображению, чтобы создавать самые вкусные и восхитительные сочетания.

Чтобы приготовить пиццу Стромболи, начните с теста, затем покрошите пивные дрожжи в небольшую миску с водой и перемешайте, чтобы они растворились. В другую большую миску просейте муку, добавьте соль, оливковое масло, добавьте эмульсию воды и дрожжей и начните замешивать тесто.

Продолжайте месить, пока не получите гладкое и мягкое тесто. Сформируйте шар и поместите его в большую миску, накройте прозрачной пленкой или влажной тканью и поставьте в теплое место на пару часов, объем теста должен увеличиться вдвое.

Тем временем подготовьте ингредиенты для начинки, обжарьте зубчик чеснока на сковороде с небольшим количеством масла, добавьте томатное пюре, приправьте солью, перцем и орегано. Нарежьте перец и сыр кубиками, а колбасу – ломтиками.

По истечении времени закваски выложите тесто на посыпанный мукой разделочный стол и раскатайте скалкой прямоугольный лист размером примерно 50 х 45 см. Намажьте тесто соусом маринара, оставляя зазор в пару сантиметров. Распределите выбранную вами колбасу, или ветчину по всей поверхности и завершите сыром и перцем. Смажьте края небольшим количеством воды, чтобы края рулет лучше склеились. В завершение приправьте начинку листьями базилика, сверните тесто с самой длинной стороны и хорошо защипните концы. Переложите раскатанную пиццу на противень, застеленный бумагой для выпечки. Смажьте поверхность маслом и запекайте в предварительно разогретой духовке при 180°C около 1 часа После приготовления достаньте пиццу Стромболи из духовки и подавайте, нарезав ее на ломтики.

Читайте также:

Есть секретный ингредиент: как приготовить идеальное тесто для пирожков (видео)

Вкуснятина для худеющих: рецепт кабачковых лепешек в духовке (видео)

Пышная и вкусная: рецепт самой настоящей домашней пиццы