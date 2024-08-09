Піца, названа на честь скандалу і вулкана: як приготувати піца-рулет Стромболі

Ця страва стала знаковою у Філадельфії і придумав її італійський емігрант.

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Піца Стромболі з'явилася в 1950-х роках у Філадельфії, в піцерії "Ессінгтон", яка 1950 року стала піцерією та італійським рестораном Romano's. Її власник, Наццарено Романо, який емігрував до Америки 1923 року, на той момент уже прославився своїм особливим томатним пирогом, який він продавав на вулицях. Але потім Наццарено придумав піца-рулет, експериментуючи з тістом для піци і загортаючи в нього різні начинки.

Ця страва спочатку не мала назви, але її запропонував місцевий житель і постійний клієнт Вільям Шофілд, згадавши про однойменний вулкан і скандальний роман Інгрід Бергман та режисера Роберто Росселліні, які покохали один одного під час знімання фільму "Стромболі".

Піца Стромболі готується з класичного тіста для піци, яке наповнюється смачними інгредієнтами, а потім скочується в рулет. Рецептом поділилися на сайті La cucina italiana.

Піца-рулет Стромболі

Інгредієнти для тіста:

500 г борошна;

250 мл води;

12 г пивних дріжджів;

10 г дрібної солі;

1 столова ложка оливкової олії.

Інгредієнти для начинки:

300 мл соусу марінара (томатне пюре з часником і орегано);

гостра салямі;

шинка, або інші ковбасні вироби до свого смаку (виберіть якийсь один);

150 г моцарели або інших тягучих сирів;

1 солодкий перець;

Базилік, оливкова олія, сіль і перець.

У начинку ви можете додати цибулю, оливки, анчоуси або інші інгредієнти, які вам подобаються. Ключове слово — "вибух смаку", тож дайте волю своїй уяві, щоб створювати найсмачніші та найчудовіші поєднання.

Щоб приготувати піцу Стромболі, почніть із тіста, потім покришіть пивні дріжджі в невелику миску з водою і перемішайте, щоб вони розчинилися. В іншу велику миску просійте борошно, додайте сіль, оливкову олію, додайте емульсію води і дріжджів і почніть замішувати тісто.

Продовжуйте місити, поки не отримаєте гладке і м'яке тісто. Сформуйте кулю і помістіть її у велику миску, накрийте прозорою плівкою або вологою тканиною і поставте в тепле місце на кілька годин, об'єм тіста має збільшитися вдвічі.

Тим часом підготуйте інгредієнти для начинки, обсмажте зубчик часнику на сковорідці з невеликою кількістю олії, додайте томатне пюре, приправте сіллю, перцем і орегано. Наріжте перець і сир кубиками, а ковбасу — скибочками.

Після закінчення часу закваски викладіть тісто на посипаний борошном обробний стіл і розкачайте качалкою прямокутний лист розміром приблизно 50 х 45 см. Намажте тісто соусом марінара, залишаючи прозір у кілька сантиметрів. Розподіліть обрану вами ковбасу, або шинку по всій поверхні і завершіть сиром і перцем. Змастіть краї невеликою кількістю води, щоб краї рулет краще склеїлися. На завершення приправте начинку листям базиліку, скрутіть тісто з найдовшого боку і добре защипніть кінці. Перекладіть розкатану піцу на деко, застелене папером для випічки. Змастіть поверхню олією і запікайте в заздалегідь розігрітій духовці за температури 180°C близько 1 години Після приготування дістаньте піцу Стромболі з духовки й подавайте, нарізавши її на скибочки.

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