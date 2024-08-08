Смакота для тих, хто худне: рецепт кабачкових коржів у духовці (відео)
Енергетична цінність цієї страви — всього 105 ккал, проте вона чудово втамовує голод і виходить неймовірно смачною.
Дієта — справжнє випробування для тих, хто любить смачно поїсти. Однак існує чимало рецептів корисних і водночас низькокалорійних страв, які не позначаються на фігурі. Однією з таких поділилася кулінарна блогерка Крістін Азізян. Її кабачкові коржі, що містять лише 150 ккал, припадуть до смаку всім.
Кабачкові коржі в духовці
Інгредієнти:
- кабачки — 1 шт вагою 300-350 г;
- сир твердий — 100 г;
- яйця — 2 шт;
- борошно — 2 ст. л. Можна взяти не тільки пшеничне, а й гречане, рисове, кукурудзяне або мелені висівки;
- розпушувач (за бажанням) — 5 г;
- приправи за смаком.
Спосіб приготування:
Кабачок натерти на крупній тертці, віджати сік. Сир натерти так само. Додати всі інші інгредієнти, добре змішати. Викласти у форму, застелену пергаментом, у вигляді коржів завдовжки 10-12 см. Відправити форму в заздалегідь розігріту до 200 градусів духовку на 20 хвилин.
Готовим коржам дати трохи охолонути і можна подавати на стіл. Страва виходить дуже апетитною, смачною та соковитою.
Читайте також:
Герої літнього столу: рецепт кабачків у часниковому соусі
Молоді кабачки в оригінальній заправці: рецепт смачної сезонної страви
Запіканка з кабачків: рецепт простої та смачної страви в якій багато сиру