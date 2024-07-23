Молоді кабачки в оригінальній заправці: рецепт смачної сезонної страви

Щоб кабачки добре просочилися заправкою, перед подачею дайте їм настоятися приблизно 30 хвилин.

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Сезон кабачків триває, тому ми продовжуємо ділитися з вами рецептами смачних і цікавих страв із цього овоча. Сьогодні пропонуємо вашій увазі спосіб приготування молодих кабачків, яким поділився відомий одеський кулінарний блогер Валерій Пономар. Їх можна приготувати не тільки вдома на кухні, а й на грилі під час пікніка з сім'єю та друзями.

Ароматні та дуже смачні молоді кабачки

Інгредієнти:

кабачок — 3 шт;

сіль — за смаком;

базилік — 1 гілочка;

анчоус в олії — 2-3 шт;

часник — 3 зубчики;

чорний перець — 1/3 ч. л;

олія оливкова — 3 ст. л.

Спосіб приготування:

Кабачки нарізати слайсами вздовж, обсмажити на олії по 2 хвилини з кожного боку, так щоб вони були злегка рум'яними

Приготувати заправку. Для цього базилік дрібно порубати, подрібнити анчоуси, часник пропустити через прес, додати чорний мелений перець і влити оливкову олію, все добре перемішати. Інгредієнти для заправки можна подрібнити в блендері для більш однорідної консистенції.

Кабачки викласти шарами, обов'язково посолити та змастити заправкою. Для цього можна використовувати щіточку.

Перед подачею до столу дати кабачкам настоятися протягом приблизно півгодини.

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