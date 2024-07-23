Молодые кабачки в оригинальной заправке: рецепт вкусного сезонного блюда
Чтоб кабачки хорошо пропитались заправкой, перед подачей дайте им настояться примерно 30 минут.
Сезон кабачков продолжается, поэтому мы продолжаем делиться с вами рецептами вкусных и интересных блюд из этого овоща. Сегодня предлагаем вашему вниманию способ приготовления молодых кабачков, которым поделился известный одесский кулинарный блогер Валерий Пономарь. Их можно приготовить не только дома на кухне, но и на гриле во время пикника с семьей и друзьями.
Ароматные и очень вкусные молодые кабачки
Ингредиенты:
- кабачок – 3 шт;
- соль – по вкусу;
- базилик – 1 веточка;
- анчоус в масле – 2-3 шт;
- чеснок – 3 зубчика;
- черный перец – 1/3 ч. л;
- масло оливковое – 3 ст. л.
Способ приготовления:
Кабачки нарезать слайсами вдоль, обжарить на растительном масле по 2 минуты с каждой стороны, так чтобы они были слегка румяными
Приготовить заправку. Для єтого базилик мелко порубить, измельчить анчоусы, чеснок пропустить через прес, добавить черный молотый перец и влить оливковое масло, все хорошо перемешать. Ингредиенты для заправки модно измельчить в блендере для более однородной консистенции.
Кабачки выложить слоями, обязательно посолить и смазать заправкой. Для этого можно использовать кисточку.
Перед подачей к столу дать кабачкам настояться в течение примерно получаса.
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