Молодые кабачки в оригинальной заправке: рецепт вкусного сезонного блюда

Чтоб кабачки хорошо пропитались заправкой, перед подачей дайте им настояться примерно 30 минут.

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Сезон кабачков продолжается, поэтому мы продолжаем делиться с вами рецептами вкусных и интересных блюд из этого овоща. Сегодня предлагаем вашему вниманию способ приготовления молодых кабачков, которым поделился известный одесский кулинарный блогер Валерий Пономарь. Их можно приготовить не только дома на кухне, но и на гриле во время пикника с семьей и друзьями.

Ароматные и очень вкусные молодые кабачки

Ингредиенты:

кабачок – 3 шт;

соль – по вкусу;

базилик – 1 веточка;

анчоус в масле – 2-3 шт;

чеснок – 3 зубчика;

черный перец – 1/3 ч. л;

масло оливковое – 3 ст. л.

Способ приготовления:

Кабачки нарезать слайсами вдоль, обжарить на растительном масле по 2 минуты с каждой стороны, так чтобы они были слегка румяными

Приготовить заправку. Для єтого базилик мелко порубить, измельчить анчоусы, чеснок пропустить через прес, добавить черный молотый перец и влить оливковое масло, все хорошо перемешать. Ингредиенты для заправки модно измельчить в блендере для более однородной консистенции.

Кабачки выложить слоями, обязательно посолить и смазать заправкой. Для этого можно использовать кисточку.

Перед подачей к столу дать кабачкам настояться в течение примерно получаса.

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