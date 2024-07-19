Запеканка из кабачков: рецепт простого и вкусного блюда в котором много сыра
Кабачки доступны круглый год, но с приходом прекрасного сезона мы наконец-то можем насладиться ими в лучшем виде.
Из кабачков обычно готовят оладьи, но стоять у плиты в жару не очень-то хочется, так что приготовьте эту запеканку с большим количеством сыра, которую можно есть и холодной. Рецептом поделились на сайте Giallo Zafferano.
Просто после запекания разрежьте ее на квадратные лепешки и подавайте в качестве закуски, или основного блюда.
Запеканка из кабачков с сыром
Ингредиенты:
- кабачки – 500 г;
- картофельный крахмал — 100 г;
- тертый сыр – 300 г. можете выбрать сыры разных сортов по своему вкусу;
- одно яйцо;
- соль, перец, тимьян, орегано, майоран.
Вымойте и очистите цуккини, затем натрите их на терке с крупными отверстиями и соберите в миске. Добавьте кукурузный крахмал и половину сыра. Добавьте одно яйцо, соль и перец. Перемешайте.
Положите лист пергаментной бумаги на низкий противень, смажьте его небольшим количеством масла, выложите кабачковую смесь и запекайте в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов в течение 15 минут. Достаньте противень, посыпьте остатками сыра, сбрызните оливковым маслом и запекайте еще 15 минут
Выньте из духовки, приправьте ароматными травами и подавайте к столу.
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