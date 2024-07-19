Запіканка з кабачків: рецепт простої та смачної страви в якій багато сиру
Кабачки доступні цілий рік, але з настанням чудового сезону ми нарешті можемо насолодитися ними в найкращому вигляді.
З кабачків зазвичай готують оладки, але стояти біля плити у спеку не дуже хочеться, тож приготуйте цю запіканку з великою кількістю сиру, яку можна їсти і холодною. Рецептом поділилися на сайті Giallo Zafferano.
Просто після запікання розріжте її на квадратні коржі та подавайте як закуску, або основну страву.
Запіканка з кабачків із сиром
Інгредієнти:
- кабачки — 500 г;
- картопляний крохмаль — 100 г;
- тертий сир — 300 г. можете вибрати сири різних сортів на свій смак;
- одне яйце;
- сіль, перець, чебрець, орегано, майоран.
Вимийте й очистіть цукіні, потім натріть їх на тертці з великими отворами та зберіть у мисці. Додайте кукурудзяний крохмаль і половину сиру. Додайте одне яйце, сіль і перець. Перемішайте.
Покладіть аркуш пергаментного паперу на низьке деко, змастіть його невеликою кількістю олії, викладіть кабачкову суміш і запікайте в попередньо розігрітій духовці за температури 180 градусів упродовж 15 хвилин. Дістаньте деко, посипте залишками сиру, збризніть оливковою олією і запікайте ще 15 хвилин.
Вийміть із духовки, приправте ароматними травами і подавайте до столу.
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