Смажені рулетики з кабачків: рецепт смачної сезонної страви

Цю страву дуже просто приготувати і вам нарешті буде куди подіти кабачки.

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Смажені рулетики з кабачків — це смачна і дуже проста в приготуванні страва, простий і неймовірно універсальний рецепт, що ідеально підходить для подачі як закуска або аперитив на святковому фуршеті. Рецептом поділилися на сайті Cookist.

Для професійно обсмажених страв віддавайте перевагу арахісовій олії: вона не має запаху та прозора, має температуру димлення, що перевищує 200°C, і належить до тих олій, які найменше змінюють смак продуктів під час приготування. Оптимальна температура для доведення — 170–180°C.

Смажені рулетики з кабачків

Інгредієнти:

довгі зелені кабачки — 5 штук;

тонко нарізана варена шинка — 300 г;

сир типу едамер — 250 г;

4 яйця;

борошно.

Для смаження:

арахісова олія.

Вимийте кабачки, промокніть їх чистою бавовняною тканиною і обріжте; потім наріжте їх тонко мандоліною або дуже гострим ножем.

У підсумку у вас має вийти безліч правильних скибочок завтовшки в кілька мм.

Посипте борошном скибочки кабачків. Вмочуємо їх у яйця, злегка збиті з дрібкою солі. Ще раз обваляти кабачки в борошні.

Опустіть паніровані кабачки в киплячу олію з насіння, доведену до температури 175°C (для цієї операції придбайте кухонний термометр), і варіть 2–3 хвилини, або доки вони не стануть золотистими й ароматними; потім візьміть їх кухонними щипцями й осушіть на аркуші всмоктувального паперу.

Потім розкладіть смажені кабачки на обробній дошці та наповніть їх сиром і тонко нарізаною вареною шинкою.

Загортаємо в кабачки начинку і формуємо рулетики. Після готовності викладаємо смажені рулетики з кабачків на сервірувальну тарілку і подаємо до столу.

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