Іспанська кухня на вашому столі: рецепт курки з часником

Курка за цим рецептом виходить пікантною і дуже смачною. І її просто готувати.

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Курка отримує часниковий аромат від попередньо підсмажених зубчиків часнику і тушкується в гострому соусі. У вас виходить смачна й ароматна страва, яка чудово поєднується з простим білим рисом, або свіжим хлібом. Рецептом поділилися на сайті Spadellandia.

Часникова курка по-іспанськи

Інгредієнти:

4 курячі ніжки;

4 курячих стегенця;

16 зубчиків часнику;

40 г борошна;

1 ч. л. каєнського перцю;

1 гілочка свіжого розмарину;

1 лавровий лист;

2 гілочки свіжого чебрецю;

40 мл сухого білого вина;

6 ст. л. оливкової олії;

сіль і перець.

Висипте борошно у велику миску, потім додайте трохи каєнського перцю, дрібку солі та перцю і перемішайте.

Помийте куряче м'ясо, обсушіть паперовим рушником і обваляйте в борошняній суміші, щоб вона покрила всі шматочки м'яса.

У великій пательні обсмажте зубчики часнику разом із лушпинням і розчавлені плоским боком ножа. Томіть часник на слабкому вогні 2-3 хвилини, часто перевертаючи, щоб вони забарвилися рівномірно, не підгоріли й віддали аромат олії.

Шумівкою вийміть зубчики часнику (залиште їх осторонь) і покладіть шматочки курки, струсивши зайве борошно. Додайте лавровий лист, розмарин і чебрець та обсмажуйте курку протягом 6-7 хвилин на сильному вогні, кілька разів перевертаючи, щоб вона добре підрум'янилася.

Влийте вино, покладіть назад зубчики часнику і продовжуйте готувати на середньому вогні ще 25 хвилин, відкривши кришку наполовину. За потреби поступово додавайте трохи окропу, час від часу перевертаючи шматочки курки; безпосередньо перед закінченням готування посоліть.

Подавайте курку одразу ж, попередньо приправивши її гострим соусом і приготованими зубчиками часнику.

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