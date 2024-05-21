Іспанська кухня на вашому столі: рецепт курки з часником
Курка за цим рецептом виходить пікантною і дуже смачною. І її просто готувати.
Курка отримує часниковий аромат від попередньо підсмажених зубчиків часнику і тушкується в гострому соусі. У вас виходить смачна й ароматна страва, яка чудово поєднується з простим білим рисом, або свіжим хлібом. Рецептом поділилися на сайті Spadellandia.
Часникова курка по-іспанськи
Інгредієнти:
- 4 курячі ніжки;
- 4 курячих стегенця;
- 16 зубчиків часнику;
- 40 г борошна;
- 1 ч. л. каєнського перцю;
- 1 гілочка свіжого розмарину;
- 1 лавровий лист;
- 2 гілочки свіжого чебрецю;
- 40 мл сухого білого вина;
- 6 ст. л. оливкової олії;
- сіль і перець.
Висипте борошно у велику миску, потім додайте трохи каєнського перцю, дрібку солі та перцю і перемішайте.
Помийте куряче м'ясо, обсушіть паперовим рушником і обваляйте в борошняній суміші, щоб вона покрила всі шматочки м'яса.
У великій пательні обсмажте зубчики часнику разом із лушпинням і розчавлені плоским боком ножа. Томіть часник на слабкому вогні 2-3 хвилини, часто перевертаючи, щоб вони забарвилися рівномірно, не підгоріли й віддали аромат олії.
Шумівкою вийміть зубчики часнику (залиште їх осторонь) і покладіть шматочки курки, струсивши зайве борошно. Додайте лавровий лист, розмарин і чебрець та обсмажуйте курку протягом 6-7 хвилин на сильному вогні, кілька разів перевертаючи, щоб вона добре підрум'янилася.
Влийте вино, покладіть назад зубчики часнику і продовжуйте готувати на середньому вогні ще 25 хвилин, відкривши кришку наполовину. За потреби поступово додавайте трохи окропу, час від часу перевертаючи шматочки курки; безпосередньо перед закінченням готування посоліть.
Подавайте курку одразу ж, попередньо приправивши її гострим соусом і приготованими зубчиками часнику.
Читайте також:
Легка та поживна страва: рецепт рису з овочами та куркою
Курячі ніжки в кисло-солодкому маринаді: готуємо апетитну страву в рукаві