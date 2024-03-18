Легка та поживна страва: рецепт рису з овочами та куркою

У цій страві є все для смачної трапези. І вона готується простіше, ніж плов.

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Рис з овочами та курячою грудкою – це дуже смачно. У цьому рецепті поєднуються свіжі овочі, ніжне куряче м'ясо та ароматний рис. Готувати його просто і швидко, а результат – чудовий. Рецептом поділились на сайті Smachnota.

Рис з куркою та овочами

Інгредієнти:

1 куряча грудка (близько 400 г);

1 склянка рису;

1 морква;

1 болгарський перець;

1 цибулина;

2 зубчики часнику;

3 столові ложки оливкової олії;

2 столові ложки соєвого соусу;

1 чайна ложка куркуми;

сіль та перець до свого смаку.

Спочатку підготуйте інгредієнти: наріжте куряче м'ясо на невеликі шматочки, моркву на кубики, перець на смужки, цибулю на півкільця, а часник наріжте дуже дрібно.

У глибокій сковороді або каструлі розігрійте оливкову олію на середньому вогні. Якщо немає оливкової олії, візьміть іншу. Обсмажте куряче м'ясо до золотистої скоринки, періодично помішуючи.

Додайте моркву, перець та цибулю в сковороду. Продовжуйте смажити, поки овочі не стануть м'якими.

Додайте куркуму та часник, перемішайте та обсмажуйте ще пару хвилин. Додайте рис та перемішайте усі інгредієнти. Обсмажуйте ще кілька хвилин.

Додайте дві склянки води та соєвий соус, перемішайте та доведіть до кипіння.

Зменште вогонь до мінімуму та накрийте кришкою. Готуйте близько 20 хвилин, поки рис не стане м'яким і вода не випарується.

Відкрийте кришку, додайте сіль та перець до смаку, і ще раз все перемішайте. Подавайте страву гарячою.

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