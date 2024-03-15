Банош із грибами та шкварками: рецепт ситної страви для всієї родини
Ситна та смачна страва стане ідеальним варіантом на обід. Гриби та шкварки зроблять її ще більш апетитною.
Банош — це в'язка кукурудзяна каша, зварена на вершках або сметані, заправлена шкварками, грибами та бринзою. Страва української національної кухні, поширена в карпатському регіоні, зокрема, належить до гуцульської кухні. Це дуже ситна страва, яка дуже добре втамовує голод. Як її приготувати, розповіла кулінарна блогерка Юлія Симончук.
Банош зі шкварками та грибами
Інгредієнти:
- кукурудзяна крупа — 150 г;
- сметана жирна — 200 мл;
- молоко — 300 мл;
- печериці — 150 г;
- сало/грудинка — 150 г;
- бринза — 150 г;
- цибуля — 1-2 шт;
- сіль за смаком.
Спосіб приготування:
Підсмажити сало/грудинку, вийняти шкварки і в жирі, що виділився, посмажити гриби з цибулею.
У каструлю відправити сметану з молоком, розмішати, посолити. Поставити на невеликий вогонь, щоб закипіло, і додати промиту кукурудзяну крупу. Варити до готовності крупи і густого стану. На це піде 15-25 хвилин.
Викласти банош у миску, додати гриби, шкварки і зверху посипати бринзою.
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