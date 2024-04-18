Курячі відбивні під грибною шубою: ситно і соковито

Завдяки грибам смак відбивних стає більш насиченим.

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Курячі відбивні під грибною шубою — чудовий спосіб зробити улюблену страву ще смачнішою. Її можна подавати з гарніром, а можна — як окреме частування. Рецептом поділилисяв блозі "Консервація і кулінарія".

Курячі відбивні під грибною шубою

Інгредієнти:

куряча грудка — 600 г;

печериці — 400 г;

цибуля — 1 шт;

яйця — 2 шт;

сир твердий — 100 г;

панірувальні сухарі — 50 г;

сметана;

сіль і перець.

Спосіб приготування:

Гриби подрібнити й обсмажити. Цибулю порізати кубиками і додати до грибів, обсмажити до готовності, посолити. Додати в сковорідку сметану і прибрати з вогню.

Курячі грудки нарізати на плоскі відбивні розміром із долоню. М'ясо відбити, посолити та поперчити.

Яйця розбити в миску. Збовтати до однорідності, потім кожен шматочок м'яса занурити в яйце. Обваляти відбивні в панірувальних сухарях і обсмажити на олії до рум'яної скоринки.

Коли відбивні будуть готові, викласти у форму для запікання. На кожну відбивну покласти трохи грибної начинки.

Посипати відбивні сиром і поставити в розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин.

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