Курячі відбивні під грибною шубою: ситно і соковито
Завдяки грибам смак відбивних стає більш насиченим.
Курячі відбивні під грибною шубою — чудовий спосіб зробити улюблену страву ще смачнішою. Її можна подавати з гарніром, а можна — як окреме частування. Рецептом поділилисяв блозі "Консервація і кулінарія".
Курячі відбивні під грибною шубою
Інгредієнти:
- куряча грудка — 600 г;
- печериці — 400 г;
- цибуля — 1 шт;
- яйця — 2 шт;
- сир твердий — 100 г;
- панірувальні сухарі — 50 г;
- сметана;
- сіль і перець.
Спосіб приготування:
Гриби подрібнити й обсмажити. Цибулю порізати кубиками і додати до грибів, обсмажити до готовності, посолити. Додати в сковорідку сметану і прибрати з вогню.
Курячі грудки нарізати на плоскі відбивні розміром із долоню. М'ясо відбити, посолити та поперчити.
Яйця розбити в миску. Збовтати до однорідності, потім кожен шматочок м'яса занурити в яйце. Обваляти відбивні в панірувальних сухарях і обсмажити на олії до рум'яної скоринки.
Коли відбивні будуть готові, викласти у форму для запікання. На кожну відбивну покласти трохи грибної начинки.
Посипати відбивні сиром і поставити в розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин.
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