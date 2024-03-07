Курячі відбивні в пряному сирному паніруванні: як приготувати смачну страву

Відбивні з стегенець можна приготувати навіть на свято. Це проста та смачна страва.

Related video

Такі відбивні краще готувати саме з філе стегенець, тому що таке м'ясо соковитіше, ніж грудки. І цю страву можна подати на святковий стіл, особливо, якщо доповнити її вершковим або грибним соусом. Фокус розповість, як його приготувати.

Курячі відбивні в пряному сирному паніруванні

Інгредієнти:

курячі стегенця — 700 г;

два яйця;

твердий сир — 100 г;

панірувальні сухарі — 70 г;

рослинна олія;

мелена паприка — 1 ч. л.;

сухий чебрець — 1/2 ч. л.;

мелений мускатний горіх — 1/2 ч. л.;

гострий червоний перець — 1/4 ч. л.;

свіжомелений чорний перець, сіль.

Зробіть на стегенцях надріз до кістки з внутрішнього боку, потім відокремте ножем філе, роблячи невеликі надрізи, і видаліть шкіру.

Накрийте філе харчовою плівкою та відбийте з двох боків. Приправте курку сіллю та перцем.

Сир натріть на тертці, змішайте з сухарями і сухими приправами.

В окремій мисці злегка збийте яйця. Розігрійте сковороду з олією. Вмочіть відбивні спочатку в яйце, потім у сир із сухарями та приправами і смажте по 4-5 хвилин з кожного боку. Подавайте гарячими.

Такі відбивні можна запекти і в духовці — тоді вони вийдуть менш жирними. І до них ідеально підійде відварений рис, або картопляне пюре.

Читайте також:

Швидко, смачно і бюджетно: рецепт картопляної піци

З чорносливом і горіхами: рецепт салату "Коханка"

Відбивні зі свинини в маринаді: рецепт м'ясної страви на обід