Куриные отбивные в пряной сырной панировке: как приготовить вкусное блюдо
Отбивные из окорочков можно приготовить даже на праздник. Это простое и вкусное блюдо.
Такие отбивные лучше готовить именно из филе окорочков, потому что такое мясо более сочное, нежели грудки. И это блюдо можно подать на праздничный стол, особенно, если дополнить его сливочным или грибным соусом. Фокус расскажет, как его приготовить.
Куриные отбивные в пряной сырной панировке
Ингредиенты:
- куриные окорочка – 700 г;
- два яйца;
- твердый сыр – 100 г;
- панировочные сухари – 70 г;
- растительное масло;
- молотая паприка – 1 ч. л.;
- сухой тимьян – 1/2 ч. л.;
- молотый мускатный орех – 1/2 ч. л.;
- острый красный перец – 1/4 ч. л.;
- свежемолотый черный перец, соль.
Сделайте на окорочках надрез до кости с внутренней стороны, затем отделите ножом филе, делая небольшие надрезы и удалите кожу.
Накройте филе пищевой пленкой и отбейте с двух сторон. Приправьте курицу солью и перцем.
Сыр натрите на терке, смешайте с сухарями и сухими приправами.
В отдельной миске слегка взбейте яйца. Разогрейте сковороду с маслом. Обмакните отбивные сначала в яйцо, затем в сыр с сухарями и приправами и жарьте по 4–5 минут с каждой стороны. Подавайте горячими.
Такие отбивные можно запечь и в духовке — тогда они получатся менее жирными. И к ним идеально подойдет отварной рис, или картофельное пюре.
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