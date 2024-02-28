С черносливом и орехами: рецепт салата "Любовница"

Скорей всего этот салат назвали так из-за яркого и оригинального вкуса. Но он чем-то напоминает "шубу", так как в состав входит свекла и морковь.

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Этот салат также называют "Влюбленные" и "Нежность". Потому что в состав входят такие простые афродизиаки, как изюм, чернослив и орехи. Салат, как пишут в соцсетях, придумали более 30 лет назад.

В любом случае салат понравится всем, кто любит вареную свеклу в разных идеальных сочетаниях. Рецептом поделились на сайте Cookpad.

Блюдо получается нарядным и при этом сытным — то, что нужно для праздничного стола.

Салат "Любовница"

Ингредиенты:

свекла – 300 г;

морковь – 300 г;

твердый сыр – 200 г;

майонез – 120 г;

очищенные грецкие орехи – 100 г;

чернослив – 70 г;

изюм – 30 г;

1 зубчик чеснока;

соль, свежемолотый черный перец.

Сначала подготовьте все ингредиенты для салата. Свеклу заверните в фольгу, уложите на противень и запекайте в духовке примерно час при 200 °C. Ее можно и отварить, но запеченная свекла вкуснее.

Морковь отварите, или запеките. Натрите свеклу и морковь на средней терке. Чернослив и изюм залейте горячей водой и оставьте на 10 минут. Обсушите, нарежьте мелкими кубиками.

Смешайте морковь с черносливом и изюмом, отставьте в сторону. Очищенные грецкие орехи подрумяньте на сковороде без масла. Остудите и мелко порубите. Свеклу натрите на крупной терке и смешайте с орехами.

Сыр натрите на крупной терке. Чеснок пропустите через пресс, смешайте с майонезом, поперчите, при необходимости посолите, тщательно перемешайте.

Сформируйте салат на большом блюде с помощью кулинарного кольца. Выложите слой моркови, смажьте чесночным майонезом. Посыпьте сыром, после распределите свеклу с орехами, смажьте оставшимся майонезом. Уберите в холодильник на час. Перед подачей снимите кольцо.

Если вам не нравится изюм, то можете его не добавлять. Но чернослив обязателен, он придает приятный аромат и вкус.

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