С черносливом и орехами: рецепт салата "Любовница"
Скорей всего этот салат назвали так из-за яркого и оригинального вкуса. Но он чем-то напоминает "шубу", так как в состав входит свекла и морковь.
Этот салат также называют "Влюбленные" и "Нежность". Потому что в состав входят такие простые афродизиаки, как изюм, чернослив и орехи. Салат, как пишут в соцсетях, придумали более 30 лет назад.
В любом случае салат понравится всем, кто любит вареную свеклу в разных идеальных сочетаниях. Рецептом поделились на сайте Cookpad.
Блюдо получается нарядным и при этом сытным — то, что нужно для праздничного стола.
Салат "Любовница"
Ингредиенты:
- свекла – 300 г;
- морковь – 300 г;
- твердый сыр – 200 г;
- майонез – 120 г;
- очищенные грецкие орехи – 100 г;
- чернослив – 70 г;
- изюм – 30 г;
- 1 зубчик чеснока;
- соль, свежемолотый черный перец.
Сначала подготовьте все ингредиенты для салата. Свеклу заверните в фольгу, уложите на противень и запекайте в духовке примерно час при 200 °C. Ее можно и отварить, но запеченная свекла вкуснее.
Морковь отварите, или запеките. Натрите свеклу и морковь на средней терке. Чернослив и изюм залейте горячей водой и оставьте на 10 минут. Обсушите, нарежьте мелкими кубиками.
Смешайте морковь с черносливом и изюмом, отставьте в сторону. Очищенные грецкие орехи подрумяньте на сковороде без масла. Остудите и мелко порубите. Свеклу натрите на крупной терке и смешайте с орехами.
Сыр натрите на крупной терке. Чеснок пропустите через пресс, смешайте с майонезом, поперчите, при необходимости посолите, тщательно перемешайте.
Сформируйте салат на большом блюде с помощью кулинарного кольца. Выложите слой моркови, смажьте чесночным майонезом. Посыпьте сыром, после распределите свеклу с орехами, смажьте оставшимся майонезом. Уберите в холодильник на час. Перед подачей снимите кольцо.
Если вам не нравится изюм, то можете его не добавлять. Но чернослив обязателен, он придает приятный аромат и вкус.
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